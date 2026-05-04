- Noticiário das 2h
- 05 mai, 2026
-
Cultura
50 horas de arte "non-stop" de volta ao Porto. Serralves em Festa de 29 a 31 de maio
04 mai, 2026 - 16:37 • Jaime Dantas
O "maior festival de expressão artística em Portugal" celebra este ano 20 anos com atuações de 650 artistas, com o mesmo propósito de sempre: levar o melhor da cultura ao grande público.
Está de volta o festival que leva o melhor da arte contemporânea ao grande público. O Serralves em Festa acontece este ano, entre os dias 29 e 31 de maio, e conta com 50 horas seguidas de atuações nos jardins de Serralves, no Porto.
Durante a manhã, na apresentação da programação do evento, na Biblioteca de Serralves, o diretor Philippe Vergne reforçou a ideia chave da identidade do evento, "proporcionar acesso a conteúdos de altíssimo nível, a padrões de atuação de excelência".
"É uma história realmente fantástica. O Serralves em Festa recebe cerca de 250.000 visitantes ao longo de 50 horas. Isso significa que, ao longo de 20 anos, recebemos mais de quatro milhões de pessoas, e entraram de graça", sublinhou.
"Maior festival de expressão artística em Portugal"
Em 2026, o Serralves em Festa celebra 20 anos de existência com uma "programação vasta e gratuita que integra perto de 160 projetos" artísticos, tornando-o "o maior festival de expressão artística e contemporânea em Portugal e um dos maiores da Europa", diz a organização em comunicado.
Entre os destaques desta edição especial, estão, nas artes performativas, o espetáculo acrobático "Tenet", do grupo catalão "Eunoia Koletiva", "que vão fazer uma série de propostas de grande rigor acrobático, e que vão construir uma comunidade que irá ocupar a Praça D. João I, entre o grupo e os públicos que estarão presentes".
Antes mesmo de começar o festival, o artista brasileiro Gustavo Ciríaco faz o aquecimento para o fim de semana em que a arte não para. No "warm-up" do Serralves em Festa desta ano, o desfile sensorial "Caravanserá" invade as ruas do Porto, com um percurso entre a Faculdade de Belas Artes do Porto e a praça D. João I, que mistura a "coreografia, a musica e uma forte componente visual", conta a responsável pelas artes performativas, Cristina Grande.
"São cerca de 80 momentos da dança, da música, do design, que nos vai ajudar a construir uma enorme parada. Esta caravana celebra a mãe do artista, Maria José, que era uma artista carioca, uma artista visionária, irreverente, poeta, escritora, também pedagoga e por isso a caravana trará essa irreverência, mas também a dimensão coletiva que uma grande parada significa", conta.
A responsável chama ainda à atenção para "Respire la grand traversé", um "momento fenomenalista especial" trazida por Cie Les Filles du Renard Pâle: "uma obra imensa, espetacular, de 75 metros de percurso, a 11 metros de altura, e que traz, além da acrobacia, também a música", descreve Cristina Grande.
Mão Morta e Conan Osíris são destaques na música
Na música, o destaque, a nível internacional, vai para os Cybertron, na noite de sexta-feira, sublinha o coordenador Pedro Rocha.
No talento nacional, a banda portuguesa Mão Morta, "respondeu ao desafio para apresentar um projeto original", revela o responsável.
"Será baseado num percurso, num sobrevoo sobre alguns temas que pertencem à história dos Mão Morta, mas que terá colaborações inéditas, nomeadamente do João Barradas, o acordeonista e compositor e improvisador, e da artista visual Mariana Vila Nova", explica.
Também pisará o palco principal Conan Osíris, com "um espetáculo muito performativo, que envolve bailarinos, figurinos, coreografias", que "reflete o universo muito particular do Conan Osíris, no sentido em que mistura as canções pop, mas com experimentação, com influências que vêm um pouco de várias esferas da música".
A parceria entre o Serviço Educativo da Casa da Música e o Serralves em Festa traz ainda "Mundi Coro", espetáculo que reúne pessoas imigrantes, com o objetivo de promover "a diversidade cultural e a construção de ligações através da música", remata a organização em comunicado.
Pode consultar a programação completa através do website do evento.
- Noticiário das 2h
- 05 mai, 2026
-