50 horas de arte "non-stop" de volta ao Porto. Serralves em Festa de 29 a 31 de maio

"É uma história realmente fantástica. O Serralves em Festa recebe cerca de 250.000 visitantes ao longo de 50 horas. Isso significa que, ao longo de 20 anos, recebemos mais de quatro milhões de pessoas, e entraram de graça", sublinhou.

Durante a manhã, na apresentação da programação do evento, na Biblioteca de Serralves, o diretor Philippe Vergne reforçou a ideia chave da identidade do evento, "proporcionar acesso a conteúdos de altíssimo nível, a padrões de atuação de excelência".

Está de volta o festival que leva o melhor da arte contemporânea ao grande público. O Serralves em Festa acontece este ano, entre os dias 29 e 31 de maio, e conta com 50 horas seguidas de atuações nos jardins de Serralves, no Porto.

"Maior festival de expressão artística em Portugal"

Em 2026, o Serralves em Festa celebra 20 anos de existência com uma "programação vasta e gratuita que integra perto de 160 projetos" artísticos, tornando-o "o maior festival de expressão artística e contemporânea em Portugal e um dos maiores da Europa", diz a organização em comunicado.

Entre os destaques desta edição especial, estão, nas artes performativas, o espetáculo acrobático "Tenet", do grupo catalão "Eunoia Koletiva", "que vão fazer uma série de propostas de grande rigor acrobático, e que vão construir uma comunidade que irá ocupar a Praça D. João I, entre o grupo e os públicos que estarão presentes".

Antes mesmo de começar o festival, o artista brasileiro Gustavo Ciríaco faz o aquecimento para o fim de semana em que a arte não para. No "warm-up" do Serralves em Festa desta ano, o desfile sensorial "Caravanserá" invade as ruas do Porto, com um percurso entre a Faculdade de Belas Artes do Porto e a praça D. João I, que mistura a "coreografia, a musica e uma forte componente visual", conta a responsável pelas artes performativas, Cristina Grande.

"São cerca de 80 momentos da dança, da música, do design, que nos vai ajudar a construir uma enorme parada. Esta caravana celebra a mãe do artista, Maria José, que era uma artista carioca, uma artista visionária, irreverente, poeta, escritora, também pedagoga e por isso a caravana trará essa irreverência, mas também a dimensão coletiva que uma grande parada significa", conta.

A responsável chama ainda à atenção para "Respire la grand traversé", um "momento fenomenalista especial" trazida por Cie Les Filles du Renard Pâle: "uma obra imensa, espetacular, de 75 metros de percurso, a 11 metros de altura, e que traz, além da acrobacia, também a música", descreve Cristina Grande.

Mão Morta e Conan Osíris são destaques na música

Na música, o destaque, a nível internacional, vai para os Cybertron, na noite de sexta-feira, sublinha o coordenador Pedro Rocha.

"É um projeto que foi visionário no sentido de ter lançado as raízes do tecno e, portanto, da música, que hoje ocupa todas as pistas de dança por esse mundo de fora", destaca.

No talento nacional, a banda portuguesa Mão Morta, "respondeu ao desafio para apresentar um projeto original", revela o responsável.

"Será baseado num percurso, num sobrevoo sobre alguns temas que pertencem à história dos Mão Morta, mas que terá colaborações inéditas, nomeadamente do João Barradas, o acordeonista e compositor e improvisador, e da artista visual Mariana Vila Nova", explica.

Também pisará o palco principal Conan Osíris, com "um espetáculo muito performativo, que envolve bailarinos, figurinos, coreografias", que "reflete o universo muito particular do Conan Osíris, no sentido em que mistura as canções pop, mas com experimentação, com influências que vêm um pouco de várias esferas da música".

A parceria entre o Serviço Educativo da Casa da Música e o Serralves em Festa traz ainda "Mundi Coro", espetáculo que reúne pessoas imigrantes, com o objetivo de promover "a diversidade cultural e a construção de ligações através da música", remata a organização em comunicado.

Pode consultar a programação completa através do website do evento.