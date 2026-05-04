Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cultura

50 horas de arte "non-stop" de volta ao Porto. Serralves em Festa de 29 a 31 de maio

04 mai, 2026 - 16:37 • Jaime Dantas

O "maior festival de expressão artística em Portugal" celebra este ano 20 anos com atuações de 650 artistas, com o mesmo propósito de sempre: levar o melhor da cultura ao grande público.

A+ / A-

Está de volta o festival que leva o melhor da arte contemporânea ao grande público. O Serralves em Festa acontece este ano, entre os dias 29 e 31 de maio, e conta com 50 horas seguidas de atuações nos jardins de Serralves, no Porto.

Durante a manhã, na apresentação da programação do evento, na Biblioteca de Serralves, o diretor Philippe Vergne reforçou a ideia chave da identidade do evento, "proporcionar acesso a conteúdos de altíssimo nível, a padrões de atuação de excelência".

"É uma história realmente fantástica. O Serralves em Festa recebe cerca de 250.000 visitantes ao longo de 50 horas. Isso significa que, ao longo de 20 anos, recebemos mais de quatro milhões de pessoas, e entraram de graça", sublinhou.

Serralves em Festa 2025
Serralves em Festa 2025 acontece entre os dias 29 e 31 de maio. Foto: José Coelho/ Arquivo Lusa. Vídeo: Serralves

"Maior festival de expressão artística em Portugal"

Em 2026, o Serralves em Festa celebra 20 anos de existência com uma "programação vasta e gratuita que integra perto de 160 projetos" artísticos, tornando-o "o maior festival de expressão artística e contemporânea em Portugal e um dos maiores da Europa", diz a organização em comunicado.

Entre os destaques desta edição especial, estão, nas artes performativas, o espetáculo acrobático "Tenet", do grupo catalão "Eunoia Koletiva", "que vão fazer uma série de propostas de grande rigor acrobático, e que vão construir uma comunidade que irá ocupar a Praça D. João I, entre o grupo e os públicos que estarão presentes".

Antes mesmo de começar o festival, o artista brasileiro Gustavo Ciríaco faz o aquecimento para o fim de semana em que a arte não para. No "warm-up" do Serralves em Festa desta ano, o desfile sensorial "Caravanserá" invade as ruas do Porto, com um percurso entre a Faculdade de Belas Artes do Porto e a praça D. João I, que mistura a "coreografia, a musica e uma forte componente visual", conta a responsável pelas artes performativas, Cristina Grande.

"São cerca de 80 momentos da dança, da música, do design, que nos vai ajudar a construir uma enorme parada. Esta caravana celebra a mãe do artista, Maria José, que era uma artista carioca, uma artista visionária, irreverente, poeta, escritora, também pedagoga e por isso a caravana trará essa irreverência, mas também a dimensão coletiva que uma grande parada significa", conta.

A responsável chama ainda à atenção para "Respire la grand traversé", um "momento fenomenalista especial" trazida por Cie Les Filles du Renard Pâle: "uma obra imensa, espetacular, de 75 metros de percurso, a 11 metros de altura, e que traz, além da acrobacia, também a música", descreve Cristina Grande.

Mão Morta e Conan Osíris são destaques na música

Na música, o destaque, a nível internacional, vai para os Cybertron, na noite de sexta-feira, sublinha o coordenador Pedro Rocha.

"É um projeto que foi visionário no sentido de ter lançado as raízes do tecno e, portanto, da música, que hoje ocupa todas as pistas de dança por esse mundo de fora", destaca.

No talento nacional, a banda portuguesa Mão Morta, "respondeu ao desafio para apresentar um projeto original", revela o responsável.

"Será baseado num percurso, num sobrevoo sobre alguns temas que pertencem à história dos Mão Morta, mas que terá colaborações inéditas, nomeadamente do João Barradas, o acordeonista e compositor e improvisador, e da artista visual Mariana Vila Nova", explica.

Também pisará o palco principal Conan Osíris, com "um espetáculo muito performativo, que envolve bailarinos, figurinos, coreografias", que "reflete o universo muito particular do Conan Osíris, no sentido em que mistura as canções pop, mas com experimentação, com influências que vêm um pouco de várias esferas da música".

A parceria entre o Serviço Educativo da Casa da Música e o Serralves em Festa traz ainda "Mundi Coro", espetáculo que reúne pessoas imigrantes, com o objetivo de promover "a diversidade cultural e a construção de ligações através da música", remata a organização em comunicado.

Pode consultar a programação completa através do website do evento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)