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Morreu Paulo Mirpuri, empresário e fundador da extinta Air Luxor

04 mai, 2026 - 12:23 • Lusa

Além de piloto e médico, Paulo Mirpuri foi líder do grupo familiar Mirpuri, ligado sobretudo ao setor da aviação. Era atualmente presidente da Hi Fly, companhia especializada no aluguer de aeronaves.

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O empresário e médico Paulo Mirpuri, líder do grupo familiar Mirpuri e um dos fundadores da extinta companhia aérea Air Luxor, morreu no sábado, segundo o jornal Económico, informação confirmada pela Fundação Mirpuri.

Numa nota publicada na página de Facebook da fundação, é partilhada "a notícia profundamente triste do falecimento" de Paulo Mirpuri, que "inspirou tantas pessoas".

"A forma como viveu, com coragem, determinação e um desejo constante de fazer mais e melhor, deixou uma marca em todos aqueles que cruzaram o seu caminho", lê-se na nota da fundação Mirpuri.

Destaca que Paulo Mirpuri "ajudou a moldar a indústria da aviação, contribuiu para investigação médica significativa e apoiou expedições que levaram à descoberta de novas espécies e a uma compreensão mais profunda do planeta".

Empresário, piloto e médico, Paulo Mirpuri foi líder do grupo familiar Mirpuri, ligado sobretudo ao setor da aviação.

Foi um dos fundadores da extinta Air Luxor e era atualmente presidente da Hi Fly, companhia especializada no aluguer de aeronaves e operações "wet lease", ou seja, aluguer de aviões com tripulação.

Licenciado em medicina pela Universidade Nova de Lisboa, dedicou-se posteriormente à aviação comercial, tendo fundado a Air Luxor em 1988 e, após a insolvência da companhia aérea, a Hi Fly em 2006.

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