Álvaro ​Siza Vieira: "Um homem generoso, curioso e que acredita em extraterrestres"

A autora do livro "A Última Lição de Álvaro Siza Vieira", Patrícia Reis, classifica Álvaro Siza Vieira, o arquiteto Prémio Pritzker em 1992, como "um homem muito generoso, muito curioso, quase com uma curiosidade juvenil, e um poeta".

No dia em que a obra é apresentada na Fundação de Serralves, no Porto, Patrícia Reis conta, à Renascença, que o livro nasceu de "tardes solheiras e chuvosas de conversa, aos sábados, no atelier de Siza Vieira".

Para além dos relatos na primeira pessoa, a autora conta que se debruçou sobre "os seus escritos, que são bastantes e alguns deles publicados" e diz ter descoberto que Siza, "de facto, é um poeta".

"Não é só um poeta na arquitetura, porque aí também há um tratamento da luz que considero profundamente poéticos, mas é um poeta do texto, da palavra", diz, prosseguindo: "É um homem que gosta muito dos haikus [poesia curta] japoneses. Ele diz que foi há pouco tempo, a verdade é que foi já há 50 anos que começou a escrever poesia."

Patrícia Reis classifica como "um momento muito feliz" e um "privilégio" estar com Siza Vieira, porque foi como "falar com um pouco da História".

"É um homem que nasce em 1933, que atravessou o século" e que tem muitos episódios para contar. Por exemplo, "pormenores da sua infância, como a descrição da exposição do Mundo Português que o Álvaro Siza foi visitar com os pais, quando tinha sete anos de idade".

Quem folhear o livro, "vai encontrar o rapaz que ia colocar pedaços de papel nos vidros em plena Segunda Guerra Mundial e que explica como Matosinhos viveu a Segunda Guerra Mundial", com "os vizinhos a zangarem-se porque uns eram mais pró-Alemanha e outros eram mais pró-Aliados". Mas n' "A Última Lição de Álvaro Siza Vieira", também se conhece "a forma como ele vê o mundo".

"Por exemplo, ele descobre neste livro que é feminista e também me revela que acredita em extraterrestres!", conta a escritora.

Aos 92 anos de idade, Siza Vieira continua "cheio de projetos e de planos e com vontade de fazer coisas", o que é "entusiasmante e inspirador".

"Se olharmos para a agenda dele, curiosamente, é uma agenda bastante mais atarefada do que a minha. A agenda está repleta de encontros profissionais e ele vai todos os dias ao atelier", conta Patrícia Reis.

"O mais importante para ele é trabalhar, conhecer outras pessoas e abraçar outros projetos", remata a autora.