- Noticiário das 11h
- 05 mai, 2026
-
Cineasta Darren Aronofsky recebe prémio honorário em Locarno
05 mai, 2026 - 10:44 • Lusa
Em Locarno, Aronofsky vai apresentar "dois dos seus mais destacados e singulares trabalhos da sua carreira": Os filmes "A Fonte" (2006) e "Mãe!" (2017).
O realizador norte-americano Darren Aronofsky vai receber o Leopardo de Honra na edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Locarno, anunciou hoje a organização do evento que acontece naquela localidade suíça em agosto.
Em comunicado, a organização do festival realçou que Aronofsky "esculpiu um espaço no cinema contemporâneo que desafia a categorização clara", tratando-se de uma obra que tanto pode ser "provocatória, espiritual e formalmente desafiante".
Em Locarno, Aronofsky vai apresentar "dois dos seus mais destacados e singulares trabalhos da sua carreira", "A Fonte" (2006) e "Mãe!" (2017).
"Darren Aronofsky nunca deixou de desafiar as convenções e as expectativas, nem tentou simplesmente agradar quer o público quer a indústria. Como cineasta, conseguiu criar uma obra inconfundível", afirmou o diretor artístico de Locarno, Giona Nazzaro, citado no mesmo comunicado.
Nascido em 1969, em Nova Iorque, Aronofsky já foi premiado em festivais como Sundance, Valladolid e Veneza e nomeado para dezenas de distinções, com destaque para o Óscar de Melhor Realização por "Cisne Negro".
No passado, o Leopardo de Honra já foi atribuído a realizadores como Manoel de Oliveira, Jean-Luc Godard, Leos Carax, William Friedkin, Jane Campion, entre muitos outros.
A 79.ª edição do festival de Locarno vai acontecer entre 05 e 15 de agosto.
- Noticiário das 11h
- 05 mai, 2026
-
- Álvaro Siza Vieira: "Um homem generoso, curioso e que acredita em extraterrestres"
- 50 horas de arte "non-stop" de volta ao Porto. Serralves em Festa de 29 a 31 de maio
- Joana Marques “Em Sede Própria”. Novo espetáculo
- Morreu Paulo Mirpuri, empresário e fundador da extinta Air Luxor
- Exposição sobre Saramago abre a celebração da língua portuguesa em Díli
- Álvaro Siza Vieira: "Um homem generoso, curioso e que acredita em extraterrestres"
- 50 horas de arte "non-stop" de volta ao Porto. Serralves em Festa de 29 a 31 de maio
- Joana Marques “Em Sede Própria”. Novo espetáculo
- Morreu Paulo Mirpuri, empresário e fundador da extinta Air Luxor
- Exposição sobre Saramago abre a celebração da língua portuguesa em Díli