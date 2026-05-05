Cineasta Darren Aronofsky recebe prémio honorário em Locarno

O realizador norte-americano Darren Aronofsky vai receber o Leopardo de Honra na edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Locarno, anunciou hoje a organização do evento que acontece naquela localidade suíça em agosto.

Em comunicado, a organização do festival realçou que Aronofsky "esculpiu um espaço no cinema contemporâneo que desafia a categorização clara", tratando-se de uma obra que tanto pode ser "provocatória, espiritual e formalmente desafiante".

Em Locarno, Aronofsky vai apresentar "dois dos seus mais destacados e singulares trabalhos da sua carreira", "A Fonte" (2006) e "Mãe!" (2017).

"Darren Aronofsky nunca deixou de desafiar as convenções e as expectativas, nem tentou simplesmente agradar quer o público quer a indústria. Como cineasta, conseguiu criar uma obra inconfundível", afirmou o diretor artístico de Locarno, Giona Nazzaro, citado no mesmo comunicado.

Nascido em 1969, em Nova Iorque, Aronofsky já foi premiado em festivais como Sundance, Valladolid e Veneza e nomeado para dezenas de distinções, com destaque para o Óscar de Melhor Realização por "Cisne Negro".

No passado, o Leopardo de Honra já foi atribuído a realizadores como Manoel de Oliveira, Jean-Luc Godard, Leos Carax, William Friedkin, Jane Campion, entre muitos outros.

A 79.ª edição do festival de Locarno vai acontecer entre 05 e 15 de agosto.