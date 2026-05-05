Designer português coassina direção de arte de novo álbum dos Rolling Stones

O designer português Bráulio Amado coassinou a direção de arte e o design do novo álbum do grupo britânico Rolling Stones, "Foreign Tongues", que sairá a 10 de julho, foi anunciado esta terça-feira.

Na rede social Instagram, Bráulio Amado partilhou a imagem da capa do álbum, pintada pelo artista norte-americano Nathaniel Mary Quinn, revelando que coassinou a direção de arte e o "design", em parceria com o inglês Mat Maitland.

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Os Rolling Stones, formados em 1962, anunciaram esta terça-feira que "Foreign Tongues" ("Línguas Estrangeiras", em tradução livre) sairá a 10 de julho, antecipado hoje com o tema "In the stars".

A capa do álbum é um retrato composto por parte dos rostos dos três músicos dos Rolling Stones, Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards.

"Foreign Tongues" sucederá a "Hackney Diamonds" (2023), o 24.º dos Rolling Stones e que lhes valeu um Grammy de Melhor Álbum Rock, e conta com a participação de vários convidados, entre os quais Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith (The Cure) e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).