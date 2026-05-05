Segundo prémio do Euromilhões saiu em Portugal

Um apostador com boletim registado em Portugal acertou no segundo prémio do Euromilhões desta terça-feira, 5 de maio.

Vai arrecadar cerca de 131 mil euros, menos impostos.

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A chave do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 5 de maio de 2026, é composta pelos números 3 - 4 - 8 - 20 - 31 e pelas estrelas 6 e 8.



Ninguém acertou no primeiro prémio do Euromilhões. Na próxima sexta-feira anda à ronda um jackpot de 62 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.