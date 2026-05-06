Banda norte-americana Lambchop com quatro datas em Portugal em novembro

Os norte-americanos Lambchop vão voltar a Portugal para quatro concertos, em Viseu, Lisboa, Braga e Espinho, em novembro, meses depois do lançamento do novo disco, anunciaram esta quarta-feira os promotores.

De acordo com um comunicado conjunto das quatro salas, a banda de Kurt Wagner vai lançar o disco "Punching The Clown" em agosto e segue-se uma digressão, que tem início no Teatro Viriato, em Viseu, no dia 18 de novembro, seguindo-se, nos dias seguintes, espetáculos na Culturgest, em Lisboa, no dia 19, no Theatro Circo, em Braga, no dia 21, e no Auditório de Espinho, no dia 22.

De acordo com o site oficial da banda, vão estar em concertos pelo Reino Unido e Europa continental até ao começo de dezembro, seguindo, em 2027, atuações em países como Alemanha, Áustria, Hungria, República da Irlanda e, de novo, por terras britânicas.

Segundo o mesmo texto, é explicado que o novo disco foi gravado por Wagner com Andrew Broder, na guitarra, Justin Vernon (Bon Iver), no banjo, e um coro dirigido por Blake Morgan.

No mesmo comunicado, Kurt Wagner faz uma introdução ao novo disco: "No início de 2024, ouvi uma canção na rádio quando ia abastecer o carro. Era apenas um banjo a dedilhar um único acorde simples e um pequeno grupo de vozes. Parecia perfeita naquele momento, tal como o próprio momento se tornou perfeito. Nunca descobri quem era, parecia um pouco com o gospel country dos primórdios?".

"A sua simplicidade sem adornos deu peso às palavras à medida que eram cantadas e eu queria fazer um disco parecido com este tipo de música. É isto? Talvez. O Ryan e eu decidimos gravar outro álbum juntos depois de "The Bible". O Ryan mencionou que o Justin tinha estado a tocar banjo e eu já tinha trabalhado anteriormente com o Blake para uma atuação ao vivo em Londres com um coro. E assim foi", acrescentou o músico.

Criados entre o final dos 1980 e inícios dos 1990, os Lambchop têm tido um alinhamento flutuante de músicos, com Kurt Wagner como constante.