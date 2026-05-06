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Cantora britânica

Bonnie Tyler internada no Hospital de Faro após cirurgia

06 mai, 2026 - 15:26 • Olímpia Mairos

Cantora britânica de 74 anos foi submetida a uma cirurgia de urgência após sentir fortes dores abdominais e encontra-se em estado estável no Hospital de Faro.

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A cantora britânica Bonnie Tyler encontra-se internada no Hospital de Faro, depois de ter sido submetida a uma cirurgia ao intestino, avança o Jornal de Notícias.

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A artista, de 74 anos, que se tornou internacionalmente conhecida pelo hit “Total Eclipse Of The Heart”, terá sentido fortes dores abdominais nos últimos dias, acabando por procurar assistência médica.

Segundo a publicação, Bonnie Tyler foi sujeita a uma intervenção cirúrgica de urgência.

A cantora está atualmente internada na unidade de cuidados intermédios do serviço de urgência da unidade hospitalar algarvia.

O estado de saúde de Bonnie Tyler é considerado estável, embora exija vigilância permanente por parte da equipa médica.

A artista reside há vários anos em Albufeira, no Algarve, região onde passa grande parte do ano.

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