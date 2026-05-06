Diogo Varela Silva filmou a história da "lenda do boxe nacional" Orlando Jesus

O documentário "Soco a Soco", de Diogo Varela Silva, chega às salas de cinema dia 14, para esgrimir a arte do boxe, através da história de Orlando Jesus, o pugilista "mãos de ferro".

Contudo, o realizador procurou ir além do percurso do antigo campeão nacional, para enquadrar o retrato de uma época na cidade de Lisboa, entrando nos bairros, onde cada episódio da vida do homem que "jogava bonito" é um exemplo de superação.

"O que me interessou mais no filme e o que eu gosto é que não é uma história de boxe. É uma história de alguém que sobrevive graças ao boxe e de alguém que tem uma vida e que nos mostra uma cidade fruto daquele tempo e daquelas vivências", afirmou o realizador à Lusa.

E está lá tudo, da Ajuda à Musgueira, das barracas ao Parque Mayer, "a catedral do boxe", como refere Orlando Jesus, das memórias duma vida boémia - onde há fado e tiros à mistura - aos dias de hoje, em que continua ligado à modalidade.

"O Orlando Jesus continua como treinador, hoje tem 72 anos, continua a treinar imensos jovens e a formar campeões e é um árbitro internacional, julgo até que é o único árbitro português da Associação Internacional de Boxe (IBA, na sigla em inglês), já arbitrou combates para títulos mundiais. Dentro do mundo do boxe, toda a gente sabe quem é o Orlando Jesus, é um nome incontornável", enfatizou.

Diogo Varela Silva e Orlando Jesus são amigos de longa data: Embora os primeiros contactos revelassem "uma personagem que [lhe] punha algum respeito, para não dizer medo", contou o realizador, será o boxe a juntá-los mais tarde.

"Na altura [década de 80], quando o "Johnny Guitar" fechava, a coisa mais próxima que havia, onde nós podíamos ir comer qualquer coisa, quando acabávamos a noite, era um bar de "bas-fond" à séria, "O Truque", que era do Orlando. Esse foi o primeiro contacto que eu tive com o Orlando. Depois, muitos anos mais tarde, comecei a treinar boxe com o Orlando e aí criámos uma amizade que é forte e que ajudou a que fosse possível ele deixar-me filmá-lo e contar a história dele", relatou.

Andou de escola em escola, viveu em casa o drama da violência doméstica, ficou com a mãe após a separação dos pais e o boxe surge na vida de Orlando Jesus como uma tábua de salvação.

No documentário, Orlando Jesus diz que "os miúdos que iam para o boxe eram os arruaceiros, safavam-se aqueles que eram os melhores, os fortes para a pancada".