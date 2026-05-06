Exposição revisita 70 anos de criação do artista Júlio Pomar

“É uma antológica da obra de Júlio Pomar que apanha obras de sete décadas”, explica Sara Antónia Matos, a curadora da exposição “A Cola não faz a Colagem”, que abre esta quarta-feira no Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa.

A mostra reúne 53 trabalhos do artista cujo centenário do nascimento se assinala este ano. Nas paredes estão pinturas, desenhos, assemblagens, mas há também escultura. Em entrevista à Renascença, a também diretora do Atelier-Museu explica que esta exposição reflete sobre a técnica da colagem, “mesmo quando não usa cola”.

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“A ideia é que muitas vezes recorreu à sobreposição de planos, ao recorte de figuras onde deixa ver a ideia de figura-fundo e depois também há colagem de tecidos sobre telas, tecidos sobre papéis, papéis sobre tecidos e, a dada altura, ainda colagem de objetos sobre tela para criar novos sentidos”, explica Sara Antónia Matos

Numa curadoria conjunta com Pedro Faro e Constança Pupo Cardoso, a diretora do Atelier-Museu diz que esta exposição mostra a marca de Júlio Pomar (1926-2018). “Nunca deixa de ter a identidade de Júlio Pomar, sabendo nós que muitas vezes ele foi variando nas técnicas e nos processos”.

A curadora explica que, “muitas vezes”, o artista surpreendia, “no sentido em que não se esperava dele determinadas obras ou determinados processos de trabalho”. A exposição espelha por isso, a diversidade de processos criativos a que Pomar recorreu “para renovar a sua obra”.

Nas várias décadas exibidas percebem-se as diferentes épocas artísticas. “Desde aquele período que anuncia a chegada do neorrealismo, onde as figuras são muito recortadas, até, depois uma fase erótica, onde há colagens de elementos corporais sobre outros. Depois, finalmente, um conjunto de telas com novas figurações, onde há objetos por cima das figuras pintadas”, diz Sara Antónia Matos.