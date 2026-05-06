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Morreu Ted Turner, fundador da CNN

06 mai, 2026 - 15:54 • Cristina Nascimento

Tinha 87 anos. Presidente Donald Trump já reagiu ao desaparecimento de Turner, um "amigo" e um "dos melhores de todos os tempos".

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Morreu Ted Turner, o fundador da CNN. A noticia é avançada pela cadeia de televisão que cita um comunicado da empresa Turner Enterprises.

De acordo com a nota, Turner, 87 anos, morreu rodeado da família. Não conhecidas as causas da morte.

Ted Turner foi o criador do conceito de um canal televisivo com emissão durante 24 horas diárias, dedicado exclusivamente a conteúdos informativos.

Ao longo da vida, Turner recebeu inúmeras distinções, entre as quais Homem do Ano de 1991 pela revista TIME, Homem do Século de 1999 pela Broadcasting and Cable e foi considerada uma das 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo pela TIME, em 2009.

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O Presidente Donald Trump já reagiu ao desaparecimento de Turner, um "amigo" e um "dos melhores de todos os tempos", escreveu na rede social Truth.

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