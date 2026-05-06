Novo romance de Valter Hugo Mãe entre as próximas novidades do Grupo Porto Editora

O romance "O Século dos Imbecis", de Valter Hugo Mãe, que celebra 30 anos de carreira literária, é uma das novidades do Grupo Porto Editora para os próximos quatro meses, foi hoje divulgado.

A lista de novidades editoriais deste quadrimestre inclui, entre outros, títulos de Leonardo Padura, Isabel Allende, Rosa Montero e Lourenço Seruya. O grupo editorial prevê lançar mais de 76 títulos, distribuídos por todas as suas chancelas.

Os autores portugueses marcam presença em todos os géneros literários. Sob a chancela da Porto Editora, este mês, sai o mais recente romance de João Pedro Marques, "Um de Nós Deve Lembrar-se", que revisita o início da década de 1970, e há a reedição de "Histórias de Ver e Andar" (2015), de Teolinda Gersão.

A série de Lourenço Seruya, protagonizada pelo inspetor Bruno Saraiva, tem um novo título, "Morte no Parque", e vai contar também com as reedições de "A Mão Que Mata" (2022) e "A Maldição" (2021). .

Para setembro está previsto a publicação de "Doce Setembro", de Célia Correia Loureiro, que em 2024 publicou "Erros Crassos da Histórias".

"O Século dos Imbecis", de Hugo Mãe, é publicado em junho, tratando-se de "um romance que retrata uma vila de montanha marcada pela cobiça, pelo boato e por uma fé frágil, onde figuras singulares revelam, entre o trágico e o absurdo, um tempo em que a comunidade se torna máquina de esmagar os mais frágeis", refere a Porto Editora, em comunicado enviado à agência Lusa.

Do escritor cubano Leonardo Padura é publicado, este mês, "Morrer na Praia", da espanhola Rosa Montero, "História do Rei Transparente", da norte-americana Caro Claire Burke, "Yesteryear", e da australiana M. L. Stedman, "Uma vida distante". .

Em julho são publicados "A palavra mágica -- uma vida escrita", de Isabel Allende, que "explora o ofício de escrever, a magia da criação e o poder eterno das palavras", e o "thriller" de Cara Hunter, "Anatomia de um crime".

Neste mês, surge uma nova coleção de banda desenhada, "Equipa Dónute", assinada pelo britânico Neill Cameron. .

No denominado género "romantasy", que combina enredos românticos com universos fantasiosos, a chancela Singular publica "Fury Bound", dando continuação à saga de Sable Sorensen, pseudónimo do duo de autoras Annie Paige-Stone e Eliza Philips.

Na Livros do Brasil, outra chancela do grupo, serão publicados, em maio, "Rasura", de Percival Everett, e "Orlanda", da belga Jacqueline Harpman, da qual já foi editado, no ano passado, "Eu Que Não Conheci os Homens". .

Em junho está previsto a publicação de "Viagem ao Fim da Vida", de Tezer Özlü, e "O Desaparecido", de Franz Kafka. Em julho será publicada a reedição de "Cartas de Paris", que reúne os textos que Eça de Queirós (1845-1900) escreveu em Paris, quando exercia funções diplomáticas.

Outra chancela do grupo, a Assírio & Alvim, publica este mês, dois títulos sobre Fernando Pessoa, "Nevoeiro", que marca o regresso de Pedro Eiras à ficção e ao universo pessoano, e "Escritos Ocultistas", que reúne os textos do autor de "Mensagem" sobre o oculto e o esoterismo, com edição de Richard Zenith e de Fernando Cabral Martins.

Esta chancela vai continuar a publicação da obra poética de Alexandre O"Neill (1924-1986) com o título "Poemas com Endereço". Está ainda previsto as reedições de "O Poeta Nu", de Jorge Sousa Braga, e "Morada", de Rui Pires Cabral. Entre os autores estrangeiros, a Assírio & Alvim conta publicar "Cantos", de Giacomo Leopardi (1798-1837), numa tradução de Jorge Vaz de Carvalho.

Na área da não-ficção, a Porto Editora vai publicar um novo título do brasileiro Laurentino Gomes, "Cobiça, esplendor e miséria", dando "continuidade à investigação sobre um dos capítulos mais dolorosos da história do Brasil".

Outro título previsto é "Os Navegadores", da antropóloga norueguesa Erika Fatland que aborda a saga dos exploradores portugueses, nos séculos XV e XVI, "revelando o que ainda hoje permanece do primeiro grande império mundial". .

Sob a chancela Albatroz, estreiam-se os psicólogos Pedro Coutinho com "O meu nome não é ansiedade" e Filipa Castanhinha com "O colo (não) vicia", ambos a publicar em junho. .

Pela Ideias de Ler está previsto a edição de "Breve História da Cultura Ocidental", de Fernando Gonçalves, e "Israel: o que correu mal com o meu país", de Omer Bartov, que "cruza memória pessoal e análise histórica sobre o percurso de um Estado", e a autobiografia do líder indiano Mahatma Gandhi (1869-1948).