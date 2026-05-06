- Noticiário das 5h
- 07 mai, 2026
-
Em Destaque
Jogos Sociais
Totoloto: confira a chave desta quarta-feira (6 de maio)
06 mai, 2026 - 21:11 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 9,9 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 6 de maio de 2026, é composta pelos números 2 - 10 - 37 - 39 - 43 + Número da Sorte 1.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 9,9 milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
Tópicos
- Noticiário das 5h
- 07 mai, 2026
-
Comentários