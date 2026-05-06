Túnel do Marão atravessado por 45 milhões de veículos numa década

O Túnel do Marão foi atravessado por 45 milhões de veículos desde a sua abertura há 10 anos, inserido na Autoestrada 4 (A4) entre Vila Real e Amarante, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP) esta quarta-feira.

Com 5,6 quilómetros de extensão, o túnel atravessa a Serra do Marão, foi inaugurado a 07 de maio de 2016 e abriu ao tráfego às 00h00 do dia a seguir, 08 de maio. Na quinta-feira assinala-se uma década desde a sua inauguração.

A propósito, a IP disse, em comunicado, que o Túnel do Marão se afirma "como uma infraestrutura essencial para a mobilidade entre o litoral e o interior norte do país, contribuindo para a coesão territorial e para o desenvolvimento económico da região de Trás-os-Montes e Alto Douro".

A empresa adianta ainda que, desde a sua abertura há 10 anos, a infraestrutura já foi utilizada por mais de 45 milhões de veículos.

"Desde a abertura, não há registo de vítimas mortais ou feridos graves no túnel. Em 2025, registou uma média superior a 17 mil veículos por dia, confirmando uma tendência de crescimento sustentado nos últimos quatro anos, após o levantamento das restrições associadas à pandemia", realça.

O tráfego médio diário anual subiu dos 13.312 veículos, em 2022, para os 17.560, em 2025, ano em que as portagens foram abolidas neste troço da A4 (01 de janeiro de 2025).

Dados anteriores fornecidos pela empresa referem que só em 2020, ano marcado pela pandemia de covid-19, a média diária de tráfego desceu, designadamente para os 9.590 veículos.

A IP disse que o "túnel representa um marco da engenharia nacional, tanto pela complexidade técnica da sua construção como pelas soluções implementadas em matéria de segurança, ventilação, iluminação e monitorização operacional".

Lembra ainda que a infraestrutura é composta por duas galerias unidirecionais, cada uma com duas vias, e está equipada com sistemas de videovigilância, deteção automática de incidentes, postos SOS e centros de controlo operacional, "garantindo elevados padrões de segurança e fiabilidade".

"A sua entrada em serviço permitiu substituir o antigo traçado da Serra do Marão, caracterizado por condições geométricas exigentes e elevada sinistralidade, reduzindo significativamente os tempos de percurso e melhorando a segurança rodoviária", referiu ainda.

A Autoestrada do Marão - Túnel do Marão - permitiu a conclusão da A4, que liga o Porto a Bragança, melhorou a mobilidade na região de Trás-os-Montes, contribuiu para a redução da sinistralidade rodoviária e tornou-se no percurso preferencial ao sinuoso Itinerário Principal 4 (IP4).

Este troço da A4 entrou em funcionamento depois de sete anos de obra, três paragens nos trabalhos e do resgate pelo Estado.

O investimento global na autoestrada foi de 398 milhões de euros, com um apoio comunitário de 89,9 milhões de euros.

A IP considera que, ao longo da última década, o Túnel do Marão tem "desempenhado um papel estratégico na rede rodoviária nacional, reforçando a ligação entre regiões, facilitando a circulação de pessoas e mercadorias e contribuindo para a valorização económica do território".

A Infraestruturas de Portugal disse ainda que assume a gestão desta infraestrutura "com orgulho", destacando o seu papel "enquanto obra emblemática da engenharia nacional" e reforçando o compromisso "com elevados padrões de segurança, eficiência e qualidade na rede rodoviária".

Periodicamente são realizados trabalhos de reparação e manutenção dos equipamentos instalados e da superestrutura que requerem o condicionamento da circulação automóvel.

Em 2018, foi alocada ao túnel uma equipa de três bombeiros em permanência para prevenção, primeira intervenção e socorro, pertencentes às corporações da Cruz Branca (Vila Real) e Amarante.