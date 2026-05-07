Bumpy, o bebé hipopótamo órfão resgatado no Quénia após perder a mãe

As autoridades descreveram a operação como um verdadeiro “ desafio logístico ”, já que o pequeno hipopótamo permanecia dentro de água e em permanente contacto com a progenitora morta. Para conseguirem resgatar o animal em segurança, os operacionais acabaram por utilizar o corpo da mãe como ponto de apoio.

Segundo a BBC, a cria permanecia agarrada à mãe quando foi localizada pelas equipas do Serviço de Vida Selvagem do Quénia (KWS), recusando afastar-se do corpo.

Chama-se Bumpy , tem apenas alguns dias de vida e já protagoniza uma história que está a emocionar o Quénia. O bebé hipopótamo foi encontrado no fim de semana junto ao corpo da mãe morta , num lago do país africano, e está agora a ser criado à mão num santuário de vida selvagem , após um resgate descrito pelas autoridades como particularmente delicado.

A Sheldrick Wildlife Trust, organização responsável pelos cuidados do animal, revelou que a mãe estaria morta há mais de um dia. A instituição admite que a fêmea possa ter morrido durante uma luta territorial, situação relativamente frequente entre hipopótamos.

Depois do resgate, Bumpy passou a primeira noite num centro de acolhimento em Nairobi, onde foi alimentado com leite e mantido enrolado numa manta para recuperar forças.

A organização diz que a cria procura constantemente contacto humano e permanece sempre junto dos tratadores. “Procura conforto e ligação”, refere a instituição.

Dias depois, o pequeno hipopótamo foi transportado de helicóptero para o santuário de Kaluku, perto do Parque Nacional de Tsavo East, onde ficará até poder regressar à natureza.

No novo habitat, Bumpy passa grande parte do tempo dentro de água, acompanhado por tratadores que permanecem ao seu lado durante todo o dia. Fotografias divulgadas pela organização mostram o animal deitado ao colo dos cuidadores.