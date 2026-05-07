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Cantora Bonnie Tyler em coma induzido e prognóstico reservado
07 mai, 2026 - 13:38 • Cristina Nascimento
Artista, 74 anos, reside no Algarve há vários anos. Foi operada ao intestino, depois de queixas de dores abdominais.
A cantora Bonnie Tyler estará em coma induzido e com prognóstico reservado, no Hospital de Faro. A informação é avançada pelo jornal Correio da Manhã (CM).
A Renascença procurou confirmar a notícia junto de fonte hospitalar. No entanto, o gabinete de comunicação não fornece informações públicas sobre o estado de saúde de nenhum doente.
De acordo com o CM, o quadro clínico da cantora, 74 anos, agravou-se nas últimas horas.
Tyler estará internada nos Cuidados Intensivos, inconsciente e ligada a um ventilador, em coma induzido na sequência de uma cirurgia ao intestino.
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