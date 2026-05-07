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Cientistas alertam para tsunamis causados pelo recuo glaciar
07 mai, 2026 - 07:13 • Lusa
Investigadores avisam que o recuo dos glaciares provocado pelas alterações climáticas poderá desencadear tsunamis gigantescos, como aconteceu no Alasca em 2025.
As comunidades locais e as empresas devem preparar-se para o risco de que o recuo glaciar devido às alterações climáticas possa desencadear tsunamis gigantescos, como no Alasca no verão de 2025, quando uma montanha deslizou para o oceano.
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