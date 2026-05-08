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100 anos de David Attenborough

Ambientalista Jorge Paiva recorda legado e o "poder de comunicação" de Attenborough

08 mai, 2026 - 20:25 • Pedro Mesquita

"Não mostrou só seres vivos, mas também muitas tribos e populações que não conhecem dinheiro", disse o ambientalista, recordando o trabalho do naturalista britânico que celebra esta sexta-feira 100 anos.

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Ouça aqui a entrevista ao ambientalista português Jorge Paiva sobre o centenário de Attenborough.
Ouça aqui a entrevista ao ambientalista português Jorge Paiva sobre o centenário de Attenborough. Foto: Tolga Akmen/EPA

No dia em que se celebra o centenário do naturalista David Attenborough, o ambientalista Jorge Paiva recordou, em entrevista à Renascença, o legado deste apresentador de televisão britânico e dos seus documentários sobre a biodiversidade e a vida selvagem.

Admirador dos documentários de Attenborough, o cientista português, de 92 anos, elogiou o percurso do historiador por ter contribuído para a consciência ambientalista e nas dezenas de documentários e séries que produziu nos últimos 70 anos.

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"Não mostrou só seres vivos, mas também muitas tribos e populações que não conhecem dinheiro", relembrou o ambientalista, sublinhando a importância deste estudioso para a proteção ambiental e divulgações de novas espécies.

Jorge Paiva acredita que "o poder da comunicação de Attenborough e das produções BBC" contribuíram para o sucesso dos programas do naturalista que celebra esta sexta-feira 100 anos.

"Todos os países ouvem, mas não têm a urgência de atuar" perante as alterações climáticas, lamentou o ambientalista.

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