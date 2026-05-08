Cinemas tiveram mais receitas mas menos espectadores nos primeiros meses do ano

Os cinemas portugueses registaram este ano, até abril, 24,7 milhões de euros de receitas de bilheteira, com um aumento de 6,5% face a igual período de 2025, mas perderam 1,4% em número de espectadores em sala.

De acordo com dados mensais do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) divulgados esta sexta-feira, as salas de cinema somaram 3.636.185 espectadores no primeiro quadrimestre deste ano, o que representa uma ligeira quebra de 1,4% (53.175 entradas) comparando com período homólogo.

Janeiro foi o melhor mês do quadrimestre em termos de audiências, superando os 1,2 milhões de espectadores e os 8,8 milhões de euros de receita. Março teve os valores mais baixos, com 4,2 milhões de euros e 632.399 entradas.

Comparando com 2025, abril passado também somou uma quebra de 15,6% de assistência, para um total de 866.343 pessoas nos cinemas, e de 6,7% em receita bruta de bilheteira, somando 5,9 milhões de euros.

Em abril, o filme mais visto foi "Super Mario Galaxy: O Filme", com 262.408 entradas e 1,8 milhões de euros de bilheteira.

No total do quadrimestre, o filme português mais visto em sala foi "Entroncamento", de Pedro Cabeleira, com 7.213 espectadores, seguindo-se "Projecto Global", de Ivo M. Ferreira, com 5.411 entradas, e "Terra Vil", de Luís Campos, com 3.714.

Dos 135 filmes estreados até abril nas salas de cinema, 15 foram de produção portuguesa, o que significou uma quota de 11,1%.

No entanto, dos 24,7 milhões de euros arrecadados com a exibição de cinema, apenas 242.689 euros - 1% - diziam respeito ao cinema português, e a quota de espectadores foi de 1,4% (50.564 entradas) do total de 3,6 milhões contabilizados.

De acordo com o ICA, em abril estavam a funcionar 490 salas de cinema, 40% das quais exploradas pela exibidora NOS Lusomundo Cinemas, líder do mercado.

Em abril de 2025, a exibição acontecia em 528 salas, com a NOS Lusomundo Cinemas a ter uma quota de 41,3% do mercado.