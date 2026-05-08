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Jogos Santa Casa
Euromilhões desta sexta-feira: saiba se ganhou o jackpot
08 mai, 2026 - 20:11 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 62 milhões de euros.
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, é composta pelos números 2 - 17 - 19 - 34 - 37 e pelas estrelas 8 e 11.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 62 milhões de euros.
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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
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