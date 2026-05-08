Fã de Bridgerton? Vista Alegre lança coleção de louça inspirada em série da Netflix

Os fãs de bailes vitorianos, vestidos de roda e chá das cinco têm, a partir desta semana, mais uma forma de completar a ilusão e trazer o século XIX "do ecrã para a mesa". Isto porque a Vista Alegre lançou uma coleção de louça de porcelana inspirada em "Bridgerton", umas das séries de época mais bem sucedidas dos últimos anos.

A coleção, que inclui um bule, pratos de sobremesa, suporte para bolos e conjuntos de chávenas de chá e de açucareira e leiteira, por exemplo, foi crida em parceria com a Netflix e a produtora Shondaland.

É, de resto, a primeira parceria entre a marca portuguesa e a Netflix, e tem como objetivo celebrar "o romance, o encanto e o mistério das grandes histórias de amor", garante a firma de Ílhavo, em comunicado.