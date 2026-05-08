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Fã de Bridgerton? Vista Alegre lança coleção de louça inspirada em série da Netflix
08 mai, 2026 - 08:56 • Daniela Espírito Santo
"Do ecrã para a mesa", peças em porcelana podem ser utilizadas pelos adeptos do "chá das cinco" ao estilo vitoriano. Saiba quanto custam.
Os fãs de bailes vitorianos, vestidos de roda e chá das cinco têm, a partir desta semana, mais uma forma de completar a ilusão e trazer o século XIX "do ecrã para a mesa". Isto porque a Vista Alegre lançou uma coleção de louça de porcelana inspirada em "Bridgerton", umas das séries de época mais bem sucedidas dos últimos anos.
A coleção, que inclui um bule, pratos de sobremesa, suporte para bolos e conjuntos de chávenas de chá e de açucareira e leiteira, por exemplo, foi crida em parceria com a Netflix e a produtora Shondaland.
É, de resto, a primeira parceria entre a marca portuguesa e a Netflix, e tem como objetivo celebrar "o romance, o encanto e o mistério das grandes histórias de amor", garante a firma de Ílhavo, em comunicado.
"Desde a sua estreia, Bridgerton tornou-se um fenómeno global. Ambientada na elegante sociedade londrina da era da Regência, a série combina romance, drama e intriga, num universo visualmente opulento, onde bailes luxuosos, jardins floridos e delicados rituais sociais servem de cenário a histórias que falam diretamente ao imaginário coletivo", continua a missiva, onde se explica que foi a "dimensão quase onírica" dos "salões iluminados por lustres e jardins em flor" que inspirou o desenho das peças.
"As flores originais da série foram reinterpretadas através da linguagem tradicional de pintura em porcelana da Vista Alegre", acrescenta a diretora criativa da empresa portuguesa, Alda Tomás, que adianta que, à inspiração no "universo visual de Bridgerton", juntamente com as composições decorativas típicas do século XIX (onde se passa a série), foram acrescentadas "proporções contemporâneas subtis" para entregar "a elegância da época" embrulhada numa "sensibilidade moderna"... à semelhança do que faz a própria série, que, arriscamo-nos a comparar, é uma espécie de "Gossip Girl" da era vitoriana.
As peças já estão disponíveis nas lojas da marca portuguesa e online e, segundo apurou a Renascença, os preços "começam nos 40 euros e vão até aos 240 euros".
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