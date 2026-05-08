Festa do Livro regressa a Belém com Seguro em setembro

A Festa do Livro vai regressar ao Palácio de Belém em setembro, na primeira edição do mandato do atual Presidente da República, António José Seguro, que decidiu manter esta iniciativa do seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.

A edição deste ano vai realizar-se de 17 a 20 de setembro, foi esta sexta-feira anunciado, através de uma nota no site oficial da Presidência da República.

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"É já em setembro, entre os dias 17 e 20, que terá lugar a nova edição da tradicional Festa do Livro em Belém, iniciativa a que o Presidente da República decidiu dar continuidade, consagrando o Palácio de Belém como palco de uma celebração do livro, da leitura e do encontro de leitores e autores de língua portuguesa", lê-se na nota.

"Como é habitual, a programação inclui os habituais espaços destinados a mesas de debate, entrevistas ao vivo, apresentações de livros da rentrée literária, concertos e cinema ao ar livre" nos jardins do Palácio de Belém, "mantendo-se as áreas destinadas ao público infantil e juvenil, bem como a esplanada e restauração".

Esta iniciativa continua a ser organizada com a colaboração da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

O anterior chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, lançou a Festa do Livro no seu primeiro ano em funções, em colaboração com a APEL.

Durante os seus dois mandatos, houve oito edições da Festa do Livro no Palácio de Belém, do verão de 2016 ao verão de 2025 – com um interregno em 2020 e 2021 devido à covid-19 – que tiveram, de acordo com a Presidência da República, no seu conjunto, 170 mil visitantes.