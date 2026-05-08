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Segundo e terceiro prémios do Euromilhões saem em Portugal

08 mai, 2026 - 20:53 • Redação

Apostadores com boletins registados em Portugal acertaram no segundo prémio no valor de 233 mil euros e no terceiro prémio no valor de 12 mil euros.

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Um segundo e terceiro prémios do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, vão para apostadores com boletins registados em Portugal.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa, o segundo prémio vale cerca de 233 mil euros e o terceiro prémio 12 mil euros.

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Ninguém acertou no primeiro prémio. No sorteio da próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 72 milhões de euros.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, é composta pelos números 25 - 26 - 30 - 40 - 45 e pelas estrelas 1 e 5.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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