- Noticiário das 20h
- 08 mai, 2026
-
Jogos Santa Casa
Segundo e terceiro prémios do Euromilhões saem em Portugal
08 mai, 2026 - 20:53 • Redação
Apostadores com boletins registados em Portugal acertaram no segundo prémio no valor de 233 mil euros e no terceiro prémio no valor de 12 mil euros.
Um segundo e terceiro prémios do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, vão para apostadores com boletins registados em Portugal.
De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa, o segundo prémio vale cerca de 233 mil euros e o terceiro prémio 12 mil euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ninguém acertou no primeiro prémio. No sorteio da próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 72 milhões de euros.
A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, é composta pelos números 25 - 26 - 30 - 40 - 45 e pelas estrelas 1 e 5.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
- Noticiário das 20h
- 08 mai, 2026
-