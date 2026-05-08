Um arco-íris de estrelas e outras fotos que marcaram a semana

08 mai, 2026 - 23:50 • Catarina Magalhães

Para além da via láctea avistada na Nova Zelândia, pode deixar-se surpreender pelo robot "Gabi" que virou monge budista, pela criação do designer português que desfilou no Met Gala ou pelo desenho nas areias britânicas do naturalista Attenborough em homenagem ao seu centenário.

A arte de esperar pelo momento certo pode compensar – e este foi o caso.

O jovem fotógrafo australiano Tom Rae começou a explorar a fotografia desde os 14 anos, mas desta vez conseguiu registar o "melhor" pó das estrelas deste ano, depois de subir os alpes na Nova Zelândia com as luzes da cidade à vista.

"Esta é uma imagem para a qual eu olho sempre e penso: 'Uau', e tenho a certeza que continuarei a vê-la da mesma forma durante muitos e muitos anos", contou em entrevista à emissora pública do país RNZ.

Pode deixar-se surpreender pelo robot "Gabi" que virou monge budista, pela criação do designer português que desfilou no Met Gala, pela melhor Via Láctea fotografada este ano ou pelo desenho nas areias do Reino Unido do naturalista David Attenborough em homenagem ao seu centenário.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS

