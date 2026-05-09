"Barrio Triste", de Stillz vence o Grande Prémio do festival IndieLisboa

O filme "Barrio Triste", de Stillz, venceu este sábado o Grande Prémio de Longa-Metragem na 23.ª edição festival Indie Lisboa, recebendo um prémio de 15 mil euros.

Com coprodução colombiana e norte-americana, o filme acontece em Medellín, na Colômbia, no ano de 1987, e é centrado em quatro adolescentes marginalizados que roubam uma câmara de filmar, para documentar uma "vida de violência e solidão".

Esta é a primeira longa-metragem de Matías Vásquez, realizador e fotógrafo norte-americano de origem colombiana, nascido em Miami há 27 anos, conhecido pelos vídeos de músicos como Bad Bunny, J Balvin e Rosalía.

O júri do festival destaca o filme pela “visão visceral e implacável de uma comunidade num momento específico da história de um país”.

No cinema português, o prémio de Melhor Longa Metragem da Competição Nacional foi para "Cochena", de Diogo Allen, que recebe um prémio de 5 mil euros e também foi distinguido com o prémio Universidades de Melhor Longa-Metragem

O Grande Prémio de Curta Metragem foi para "How to Catch a Butterfly", de Kiriko Mechanicus, descrito pelo júri como um "ensaio inquieto e formalmente ousado sobre o que a fetichização realmente produz". Na competição nacional, a distinção foi para Inês Nunes, com "A Solidão dos Lagartos".

Foi também distinguido o filme "A Providência e a Guitarra", de João Nicolau, com o Prémio para Melhor Realização em Longa Metragem da Competição Nacional. O Prémio Novo Talento McFly foi vencido por "Coroa de Espinhos", de Francisco Moura Relvas.

A 23.ª edição do Festival Internacional de Cinema IndieLisboa teve início a 30 de abril e encerra este domingo, com a estreia nacional de "The History of Concrete", de John Wilson. A dois dias do fim, segundo a organização, já tinha ultrapassado os 32 mil espectadores, batendo números de 2025.