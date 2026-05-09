Festa da Bênção do Gado regressa a Riachos para preservar tradição centenária

A freguesia de Riachos, no concelho de Torres Novas, apresentou este sábado a Festa da Bênção do Gado, celebração secular que regressa de quatro em quatro anos e que a organização define como "a verdadeira identidade" da vila.

"A Festa da Bênção do Gado representa a identidade dos riachenses, as suas raízes e tradições, e é uma forma de passar às gerações mais novas as suas origens", disse à agência Lusa Maria Ana Rodrigues, da comissão organizadora, sublinhando que a dimensão intermitente da festa contribui para a intensidade com que é vivida.

"De quatro em quatro anos, toda a gente está sempre à espera que aconteça, até porque muitos riachenses que estão fora, mesmo no estrangeiro, fazem questão de regressar nesta altura", acrescentou, à margem da apresentação do programa, que decorreu esta noite em Riachos, no distrito de Santarém.

A responsável destacou ainda que a preparação do evento, que decorre entre 24 de julho e 03 de agosto, envolve toda a comunidade local, muito antes do arranque oficial da programação.

"As pessoas organizam-se para ornamentar as ruas e participam nas atividades através das coletividades. Não há propriamente um concurso, mas há um enorme envolvimento coletivo", explicou.

Maria Ana Rodrigues referiu também a importância das recriações etnográficas como forma de preservar a memória rural.

"Tentamos recriar vários momentos ligados às nossas tradições, como a lavoura à moda antiga ou a gincana de tratores, para que os mais novos percebam como era a vida antigamente", disse.

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, também em declarações à Lusa, destacou a relevância da festa para o território.

"É uma iniciativa cultural, etnográfica e agrícola com importância única no concelho e até no país", afirmou, sublinhando o impacto económico e turístico do evento.

O programa inclui o tradicional Cortejo da Bênção do Gado, a Procissão do Senhor Jesus dos Lavradores, exposições etnográficas, conferências, atividades agrícolas, tasquinhas, concertos e eventos tauromáquicos.

"O Cortejo da Bênção do Gado continua a ser o ponto alto da festa, um momento de união da população riachense e de recriação das bênçãos às casas agrícolas e aos animais", explicou Maria Ana Rodrigues, com a procissão do Senhor Jesus dos Lavradores a manter forte simbolismo religioso e cultural.

"É um momento muito importante para os riachenses, independentemente da fé de cada um", referiu.

O cartaz musical e cultural da Festa da Bênção do Gado, hoje divulgado, inclui uma programação que combina concertos, tradições e momentos religiosos.

Entre os destaques musicais estão Karetus, Soraia Ramos, Quim Barreiros, Nena e Expensive Soul, bem como atuações de Pedro Dyonysyo, Teresa Tapadas com Carlos Guilherme, e David Antunes com Carolina Ligeiro, além de DJs.

O programa integra ainda o Festival de Folclore, a Procissão do Senhor Jesus dos Lavradores, o Cortejo da Bênção do Gado e a entrega da imagem do Senhor Jesus dos Lavradores, num evento que, segundo a organização, continua a ser "uma festa construída pela comunidade".

"Isto é uma festa feita pelas pessoas de Riachos. Sem os riachenses não era possível realizar a Bênção do Gado", disse Maria Ana Rodrigues, sublinhando que as ruas engalanadas, a participação das associações e o envolvimento intergeracional continuam a marcar o evento, num "trabalho coletivo que envolve meses de preparação".

A Festa da Bênção do Gado tem origens ancestrais ligadas à devoção a São Silvestre, protetor dos lavradores e dos animais. A primeira grande edição moderna ocorreu em 1937, associada à inauguração da eletricidade em Riachos e da Casa do Povo.

Ao longo do século XX, o evento foi-se tornando pontual, com edições em 1953, 1966, 1973, 1985 e 1993. Desde então, consolidou-se o formato de realização de quatro em quatro anos, mantendo viva uma tradição que combina fé, ruralidade e identidade comunitária.