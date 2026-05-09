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Rubi de 11 mil quilates "raro" descoberto em Myanmar

09 mai, 2026 - 01:30 • Lusa

Este rubi é "excecionalmente grande, raro e difícil de encontrar", frisou o novo Governo birmanês. Estas pedras estão entre as mais caras do mundo.

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Um enorme rubi de 11 mil quilates foi descoberto no Myanmar (antiga Birmânia), um dos maiores já encontrados no país do sudeste asiático conhecido pelas suas pedras preciosas, noticiaram na sexta-feira os meios de comunicação social estatais.

Extraída da região de Mogok, no norte do país, este rubi é "excecionalmente grande, raro e difícil de encontrar", frisou o novo Governo birmanês, apoiado pelos militares, em comunicado.

"O rubi gigante tem uma cor vermelho-púrpura com nuances amareladas e é considerada de alta qualidade cromática", acrescentou.

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Embora mais pequena do que um rubi semelhante de 21.450 quilates descoberto na mesma área em 1996, esta pedra é mais valiosa "devido à sua cor, clareza e qualidade geral superiores", declarou o Governo, sem fornecer um valor preciso.

Imperadores, reis e senhores da guerra há muito que disputam o controlo do Vale de Mogok, na região de Mandalay, lar de extraordinários rubis conhecidos como "sangue de pombo".

Estas pedras estão entre as mais caras do mundo. As gemas de melhor qualidade podem atingir milhões de dólares.

Myanmar é governado por uma junta militar desde o golpe de Estado de 2021, que desencadeou uma guerra civil, mas o antigo líder militar Min Aung Hlaing tornou-se presidente recentemente após uma eleição bastante contestada.

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