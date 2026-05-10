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Cine Society estreia-se a norte este domingo com sessão esgotada

10 mai, 2026 - 14:24 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo

O primeiro filme do ciclo deste ano, que se prolonga até outubro, é a comédia-romântica "10 Coisas Que Odeio em Ti". Já esta segunda-feira, em Lisboa, o filme de estreia é outro clássico sobre amor: "Antes do Amanhecer".

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O ciclo Cine Society de 2026 arranca este domingo com uma sessão de cinema ao ar livre a norte do país, pela primeira vez.

A organização vai continuar a exibir filmes ao ar livre no Carmo Rooftop, em Lisboa, mas agora também se estreia em Vila Nova de Gaia, já este domingo, no World of Wine.

O primeiro filme do ciclo deste ano, que se prolonga até outubro, é a comédia-romântica "10 Coisas Que Odeio em Ti", com uma sessão que já se encontra esgotada. Já esta segunda-feira, em Lisboa, o filme de estreia é outro clássico sobre amor: "Antes do Amanhecer".

O Cine Society continua a misturar a exibição ao ar livre de alguns dos êxitos mais recentes, com o recordar de vários clássicos. Este ano será possível assistir a filmes tão diversos como o recente recordista dos Óscares "Pecadores", o musical "La La Land", o blockbuster "Piratas das Caraíbas", ou os clássicos "Férias em Roma" e "Casablanca".

O ciclo arranca este domingo para o público, mas o "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, esteve na quinta-feira no World of Wine para uma sessão especial de apresentação do Cine Society. Em exibição esteve a primeira longa-metragem que esta iniciativa exibiu: "The Grand Budapest Hotel".

Com o rio Douro como pano de fundo, com pipocas na mão e manta no colo, o público - em que se encontrava Adrian Bridge, dono do World of Wine e de marcas de vinho do Porto como a Taylor's - assistiu ao filme de auscultadores colocados.

À margem, os fundadores do Cine Society conversaram com o "Watch Party" sobre a origem de iniciativa e de como juntaram-se por acaso: "Coloquei uma publicação no Facebook a perguntar se alguém queria escalar comigo. Ninguém respondeu, mas duas semanas depois o Chris Wood respondeu por simpatia. Começamos a falar de filmes e percebemos que queríamos criar um cinema", conta Phil Ilic.

Já Chris Wood conta que o Cine Society queria expandir para lá de Lisboa há algum tempo, contudo enfrentou vários desafios para encontrar localizações viáveis, até que surgiu a oportunidade de o fazer no World of Wine.

"É muito complicado escolher os filmes. As marcas nem sabe quem é que tem os direitos de muitos deles em Portugal. Temos uma lista grande e depois vamos cortando", explica.

Toda a programação do Cine Society está disponível no site oficial.

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