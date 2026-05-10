Cine Society estreia-se a norte este domingo com sessão esgotada

O ciclo Cine Society de 2026 arranca este domingo com uma sessão de cinema ao ar livre a norte do país, pela primeira vez.

A organização vai continuar a exibir filmes ao ar livre no Carmo Rooftop, em Lisboa, mas agora também se estreia em Vila Nova de Gaia, já este domingo, no World of Wine.

O primeiro filme do ciclo deste ano, que se prolonga até outubro, é a comédia-romântica "10 Coisas Que Odeio em Ti", com uma sessão que já se encontra esgotada. Já esta segunda-feira, em Lisboa, o filme de estreia é outro clássico sobre amor: "Antes do Amanhecer".

O Cine Society continua a misturar a exibição ao ar livre de alguns dos êxitos mais recentes, com o recordar de vários clássicos. Este ano será possível assistir a filmes tão diversos como o recente recordista dos Óscares "Pecadores", o musical "La La Land", o blockbuster "Piratas das Caraíbas", ou os clássicos "Férias em Roma" e "Casablanca".

O ciclo arranca este domingo para o público, mas o "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, esteve na quinta-feira no World of Wine para uma sessão especial de apresentação do Cine Society. Em exibição esteve a primeira longa-metragem que esta iniciativa exibiu: "The Grand Budapest Hotel".