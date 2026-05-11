"Adolescência" faz história e vence quatro prémios BAFTA para televisão

"Adolescência" continuou a tendência de vitória nas grandes galas de prémios, saindo como o grande vencedor dos prémios BAFTA para a indústria de televisão, que se realizaram este domingo.

A série sensação da Netflix fez história ao ganhar quatro prémios, um número recorde para uma única cerimónia dos BAFTA televisivos.

Stephen Graham venceu o prémio de Melhor Ator, o jovem Owen Cooper conquistou a estatueta de Melhor Ator Secundário e Christine Tremarco foi premiada em Melhor Atriz Secundária.

A completar o palmarés da série, "Adolescência" foi, ainda, a Melhor Minissérie do Ano.

Nas restantes categorias, "Code of Silence" venceu Melhor Drama, enquanto "Amandaland" foi eleita Melhor Comédia.

Já em Melhor Série Internacional, a comédia norte-americana "The Studio" venceu a estatueta dos BAFTA.