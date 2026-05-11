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"Adolescência" faz história e vence quatro prémios BAFTA para televisão
11 mai, 2026 - 08:45 • João Malheiro
Sensação da Netflix venceu Melhor Minissérie e três prémios de interpretação.
"Adolescência" continuou a tendência de vitória nas grandes galas de prémios, saindo como o grande vencedor dos prémios BAFTA para a indústria de televisão, que se realizaram este domingo.
A série sensação da Netflix fez história ao ganhar quatro prémios, um número recorde para uma única cerimónia dos BAFTA televisivos.
Stephen Graham venceu o prémio de Melhor Ator, o jovem Owen Cooper conquistou a estatueta de Melhor Ator Secundário e Christine Tremarco foi premiada em Melhor Atriz Secundária.
A completar o palmarés da série, "Adolescência" foi, ainda, a Melhor Minissérie do Ano.
Nas restantes categorias, "Code of Silence" venceu Melhor Drama, enquanto "Amandaland" foi eleita Melhor Comédia.
Já em Melhor Série Internacional, a comédia norte-americana "The Studio" venceu a estatueta dos BAFTA.
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