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Dua Lipa processa Samsung por usar a sua imagem sem autorização

11 mai, 2026 - 10:25 • João Malheiro

Artista exige pelo menos 15 milhões de dólares em compensações.

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A cantora Dua Lipa está a processar a Samsung em 15 milhões de dólares (12.741 milhões de euros) por uso da sua imagem sem autorização.

Segundo o "The Guardian", a artista acusa a empresa de tecnologia de vender televisões em embalagens que têm uma imagem sua, sem ter obtido qualquer autorização ou dado compensação financeira.

O processo diz que "uma parte significativa" das televisões Samsung vendidas nos Estados Unidos da América, em 2025, tinham esta embalagem.

Dua Lipa pediu à Samsung que parasse de usar estas embalagens, em junho do ano passado, mas o pedido terá sido recusado pela empresa.

A cantora alega, ainda, ser a detentora dos direitos de autor da fotografia que está a ser usada pela Samsung.

"A cara [de Dua Lipa] foi usada de forma destacada numa campanha de marketing em massa sem o seu conhecimento e consideração", acusa o processo movido em tribunal.

Dua Lipa é das artistas de música pop mais relevantes da atualidade e movimenta muito dinheiro em termos de patrocínios. Recentemente, tornou-se a nova embaixadora da marca de cafés Nespresso, para além de ter acordos com a Porsche e a Puma.

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