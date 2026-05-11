EuroDreams desta segunda-feira: veja se ganhou 20 mil euros/mês

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 11 de maio de 2026, é composta pelos números 1 - 4 - 6 - 22 - 30 - 38 e pelo Número de Sonho 5.

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Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

[Notícia corrigida às 20h20 para mudar prémio do título de 30 mil euros/mês para 20 mil euros/mês]