Florestas perderam 41 milhões de hectares numa década

A superfície florestal mundial reduziu-se em mais de 41 milhões de hectares, cerca de 1%, entre 2015 e 2025, com a América do Sul (-4,61%) e África (-4,28%) a registarem as perdas mais significativas. O ritmo de perda, de 4,12 milhões de hectares por ano, é superior ao do período de 2000 a 2015, quando se perderam anualmente 3,68 milhões de hectares, mas inferior à de 1900 a 2000, quando se chegou aos 10,7 milhões de hectares. A redução na última década incluiu a perda de 16 milhões de hectares de florestas primárias, aquelas sem vestígios evidentes de atividade humana e que são de enorme importância para a biodiversidade, segundo o Relatório sobre os Objetivos Florestais Globais 2026, divulgado esta segunda-feira durante o Fórum das Nações Unidas sobre Florestas, que está a decorrer em Nova Iorque até sexta-feira. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O documento, que avalia a implementação dos seis Objetivos Globais para as Florestas e 26 metas associadas (Plano Estratégico 2017-2030 adotado pela ONU), destaca três mensagens principais: o progresso é evidente, mas insuficiente; as florestas são fundamentais para o desenvolvimento sustentável; e a experiência demonstra que é possível avançar através da inovação, do investimento e da cooperação. As análises indicam que já foram atingidas sete metas, 17 foram parcialmente atingidas e duas estão claramente atrasadas: o aumento da área florestal (a meta é de 3%) e a erradicação da pobreza extrema entre as pessoas que dependem das florestas, uma situação particularmente preocupante na África Subsariana.

Feito a partir de relatórios voluntários submetidos por 48 países e de dados de organizações internacionais como a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), os avanços mais positivos mencionados no documento referem-se a áreas como as florestas protegidas, a gestão florestal sustentável e a cooperação internacional. A área de floresta protegida cresceu para quase 20%, embora o ritmo de expansão tenha diminuído, passando de uma média de 10 milhões de hectares por ano entre 2000 e 2015 para quatro milhões de hectares entre 2015 e 2025. O relatório identifica "desafios persistentes", como a contínua perda e degradação das florestas, as pressões relacionadas com o clima e a escassez de financiamento. O financiamento global para a gestão florestal sustentável, estimado em 84 mil milhões de dólares em 2023, "continua muito abaixo do nível necessário de 300 mil milhões de dólares anuais até 2030". Cerca de 90% do financiamento atual provém de fundos públicos nacionais e menos de 4% de ajuda ao desenvolvimento. A participação do setor privado é limitada, sublinha o relatório.