Atriz Alba Baptista no elenco de filme "Flesh of the Gods"

A atriz portuguesa Alba Baptista faz parte do elenco do filme "Flesh of the Gods", do realizador italiano Panos Cosmatos, protagonizado por Wagner Moura e Kristen Stewart, em rodagem nas ilhas Canárias, Espanha, foi esta terça-feira anunciado.

O projeto foi apresentado no "Mercado do Filme", um dos eventos paralelos ao Festival de Cinema de Cannes, que começa esta terça-feira em França, e é apresentado como um thriller de vampiros, ambientado em Los Angeles, nos anos 1980.

Wagner Moura e Kristen Stewart são um casal, Raoul e Alex, seduzidos "pelo mundo surrealista e glamoroso do hedonismo, excitação e violência" da vida noturna daquela cidade norte-americana.

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De acordo com o artigo da revista norte-american "Deadline", além de Alba Baptista, o elenco integra ainda Esmé Creed-Miles e Roland Moller, e as filmagens decorrem já nas ilhas Canárias, em Espanha, e mais tarde em Colónia, na Alemanha.

Alba Baptista, 28 anos, passou pela ACT - Escola de Atores, tendo depois disso trabalhado tanto em cinema como em televisão.