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Atriz Alba Baptista no elenco de filme "Flesh of the Gods"

12 mai, 2026 - 19:35 • Lusa

Além de Alba Baptista, o elenco integra ainda Esmé Creed-Miles e Roland Moller, e as filmagens decorrem já nas ilhas Canárias, em Espanha, e mais tarde em Colónia, na Alemanha.

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A atriz portuguesa Alba Baptista faz parte do elenco do filme "Flesh of the Gods", do realizador italiano Panos Cosmatos, protagonizado por Wagner Moura e Kristen Stewart, em rodagem nas ilhas Canárias, Espanha, foi esta terça-feira anunciado.

O projeto foi apresentado no "Mercado do Filme", um dos eventos paralelos ao Festival de Cinema de Cannes, que começa esta terça-feira em França, e é apresentado como um thriller de vampiros, ambientado em Los Angeles, nos anos 1980.

Wagner Moura e Kristen Stewart são um casal, Raoul e Alex, seduzidos "pelo mundo surrealista e glamoroso do hedonismo, excitação e violência" da vida noturna daquela cidade norte-americana.

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De acordo com o artigo da revista norte-american "Deadline", além de Alba Baptista, o elenco integra ainda Esmé Creed-Miles e Roland Moller, e as filmagens decorrem já nas ilhas Canárias, em Espanha, e mais tarde em Colónia, na Alemanha.

Alba Baptista, 28 anos, passou pela ACT - Escola de Atores, tendo depois disso trabalhado tanto em cinema como em televisão.

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No cinema português, fez parte do elenco de filmes como "Leviano" (2016), de Justin Amorim, "Miami" (2014), de Simão Cayatte, "Caminhos Magnétykos" (2017), de Edgar Pêra, "Patrick" (2019), de Gonçalo Waddington, e "A semente do mal" (2024), de Gabriel Abrantes.

Em televisão fez parte, por exemplo, dos elencos de séries como "Filha da Lei" e "País Irmão", e de telenovelas como "A Impostora" e "Jogo Duplo".

A carreira internacional de Alba Baptista passou, por exemplo, pelo protagonismo na série "Warrior Nun", da plataforma Netflix, e a participação nos filmes "Mrs. Harry goes to Paris" (2022), "Borderline" (2025), "Mother Mary" (2026) e "Voltron", atualmente em pós-produção.

A 79.ª edição do Festival de Cinema de Cannes começa esta terça-feira e termina no dia 23.

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