Bandidos do Cante não vão à final do festival da Eurovisão

Depois de levarem "o cheiro das roseiras" ao palco da Eurovisão, o grupo Bandidos do Cante cantaram "Rosa" em Viena, na Áustria, mas não passaram à grande final do festival deste ano.

Embalados com o som do violino e acordes de guitarra, os cinco amigos e cantores naturais de Beja levaram as modas alentejanas para o concurso.



A 70ª edição do certame começou esta terça-feira e esta foi a primeira de duas semifinais que apuraram 10 dos 15 primeiros países a competir pela classificação.

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A banda alentejana, criada em 2022, lutou por um lugar para Portugal na final de sábado com a canção vencedora em março do Festival RTP da Canção.