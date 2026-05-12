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Música
Bandidos do Cante não vão à final do festival da Eurovisão
12 mai, 2026 - 22:18 • Catarina Magalhães
Banda alentejana lutou por um lugar para Portugal na final de sábado ao cantar "Rosa", o tema vencedor em março do Festival RTP da Canção. Apesar da polémica, Israel participou e passou à etapa final do concurso.
Depois de levarem "o cheiro das roseiras" ao palco da Eurovisão, o grupo Bandidos do Cante cantaram "Rosa" em Viena, na Áustria, mas não passaram à grande final do festival deste ano.
Embalados com o som do violino e acordes de guitarra, os cinco amigos e cantores naturais de Beja levaram as modas alentejanas para o concurso.
A 70ª edição do certame começou esta terça-feira e esta foi a primeira de duas semifinais que apuraram 10 dos 15 primeiros países a competir pela classificação.
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A banda alentejana, criada em 2022, lutou por um lugar para Portugal na final de sábado com a canção vencedora em março do Festival RTP da Canção.
Segundo uma estimativa do site Eurovision World – que reúne as probabilidades das principais casas de apostas –, Portugal não estava no anoitecer desta terça-feira no top 10 dos apurados do concurso, com apenas 14% de hipótese de se qualificar para a final.
Tal como previsto de acordo com o mesmo site, Finlândia, Grécia, Israel, Suécia, Croácia e Moldávia passaram com uma probabilidade acima dos 90%.
Bélgica, Lituânia, Polónia e Sérvia também vão à final deste festival.
[Em atualização]
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