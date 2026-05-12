Beatles vão ter primeiro museu em Londres no mesmo local onde deram último concerto

Os Beatles vão ter o seu primeiro museu em Londres, localizado no edifício em Savile Row, no coração da cidade, onde a banda de Liverpool gravou o seu último álbum, "Let It Be".

O espaço é o mesmo local onde a mítica banda atuou no terraço, naquele que foi também o seu último concerto juntos.

O museu, anunciado no "site" oficial do grupo, vai chamar-se "The Beatles at Savile Row" e será inaugurado em 2027 para que os fãs do lendário quarteto de Liverpool possam desfrutar desta experiência.

"Os turistas vêm a Inglaterra e podem ir à Abbey Road (os estúdios onde os Beatles gravaram), mas não podem entrar, o que causa congestionamentos (na região) e é um grande transtorno para os condutores. Por isso, achei que esta era uma ideia fantástica", destacou Paul McCartney à estação BBC.

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O museu ficará localizado no número 3 de Savile Row, que serviu de base para a banda no final da década de 1960, antes de o quarteto se separar definitivamente no início da década de 1970, quando John Lennon assinou o documento que dissolveu o grupo.

A partir de hoje, quem desejar visitar o edifício pode registar-se no "site" dos Beatles para obter bilhetes.

O edifício, localizado na rua onde se situa a famosa alfaiataria britânica, incluirá uma recriação do estúdio onde foi gravado "Let It Be" e a oportunidade de reviver o icónico concerto dos Beatles no telhado, exatamente no mesmo local onde decorreu.

Embora os detalhes ainda estejam a ser ultimados, McCartney explicou que os visitantes poderão ver objetos da banda enquanto sobem o edifício até ao telhado, "onde se pode sentir como um Beatle".

Haverá também uma loja onde as pessoas poderão comprar lembranças da banda de Liverpool.

O concerto dos Beatles no telhado aconteceu em janeiro de 1969 e foi a última vez que os quatro foram vistos juntos.

Michael Lindsay-Hogg, que filmou a lendária atuação, recordou que alguns membros do grupo queriam cancelar o concerto à última hora, mas George Harrison opôs-se.

Assim, os quatro músicos subiram ao telhado e, num dia muito frio de janeiro, causaram um alvoroço quando os fãs na rua se aperceberam do que estava a acontecer.

Tocaram durante 42 minutos, com um repertório que incluía "Don"t Let Me Down", "I"ve Got a Feeling" e duas versões de "Get Back", antes de as queixas dos vizinhos obrigarem a polícia a interromper o concerto.

Liverpool tem dois museus dedicados à banda. Um chama-se "The Beatles Story", que apresenta uma réplica do Cavern Club (onde o grupo foi formado), e o outro é o "Liverpool Beatles Museum", que alberga artefactos relacionados com Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr.

Na semana passada, McCartney e Starr lançaram um single em dueto intitulado "Home To Us", com os vocais de apoio de Chrissie Hynde (The Pretenders) e Sharleen Spiteri (Texas).

Além disso, McCartney vai lançar um novo álbum de estúdio ainda este mês, intitulado "The Boys of Dungeon Lane", que se centra inteiramente nas suas memórias de infância em Liverpool. .