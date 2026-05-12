Conan O'Brien vai apresentar os Óscares pela terceira vez consecutiva

12 mai, 2026 - 23:32 • Catarina Magalhães, com Reuters

"O humor singular de O'Brien faz da maior noite de Hollywood uma das maiores celebrações mais divertidas do ano", elogiou o presidente do grupo televisivo Disney.

O humorista norte-americano Conan O'Brien vai ser o anfitrião a 99.ª cerimónia dos Óscares em março de 2027, apresentando o programa pela terceira vez consecutiva, anunciou esta terça-feira a emissora ABC.

O comediante, de 63 anos, "tem criado uma energia notável em torno dos Óscares", elogiou o presidente do grupo televisivo Disney, Craig Erwich, num comunicado.

"O seu humor singular faz da maior noite de Hollywood uma das maiores celebrações mais divertidas do ano", reconheceu o responsável da Disney.

"Apenas os papéis creditados oficialmente no filme(...)

A transmissão televisiva dos Óscares atingiu, em 2025, o valor mais alto dos últimos cinco anos, com 19,7 milhões de espectadores, quando O’Brien apresentou a cerimónia pela primeira vez.

Vencedor de um Emmy, o humorista é mais conhecido por apresentar os talk shows noturnos “Late Night with Conan O’Brien”, “The Tonight Show with Conan O’Brien” e “Conan”.

Atualmente, apresenta o programa de viagens “Conan O’Brien Must Go”, da HBO Max, e o podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”.

A cerimónia dos Óscares atingiu o ponto mais baixo em 2021, com cerca de 9,5 milhões de espectadores.

