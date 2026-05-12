- Noticiário das 9h
- 12 mai, 2026
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Eurovisão. Casas de apostas dão Bandidos do Cante fora da final
12 mai, 2026 - 07:45 • João Malheiro
Bandidos do Cante têm apenas 48% de hipóteses de se qualificarem para final.
Os Bandidos do Cante levam a sua "Rosa" para o palco da Eurovisão esta terça-feira, na primeira semifinal do certame deste ano, que se realiza em Viena, na Áustria.
Com 15 países a competir pela classificação, os portugueses esperam ser uma das 10 atuações que passem para a final, contudo não é essa a previsão das casas de apostas.
Segundo uma estimativa do site Eurovision World - que reúne as odds das principais casas de apostas - Portugal está em 11.º lugar, logo abaixo do top 10 mais provável a classificar-se para a final.
Finlândia, Grécia, Israel, Suécia, Croácia e Moldávia têm todos uma probabilidade de qualificação acima dos 90%, enquanto as odds descem consideravelmente para os restantes quatro países: Sérvia, Lituânia, Polónia e Montenegro.
Segundo o Eurovision World, os Bandidos do Cante têm apenas 48% de hipóteses de se qualificarem para final.
No que toca à vitória derradeira, Finlândia com 34% e Grécia com 21% são as grandes favoritas das casas de apostas a vencerem a Eurovisão.
A Eurovisão realiza-se sob forte polémica, devido à permanência de Israel, apesar de vários pedidos de expulsão, como aconteceu com a Rússia depois da invasão à Ucrânia.
Espanha, Países Baixos e República da Irlanda são alguns dos países que não vão participar, em boicote. Em sentido contrário, a RTP decidiu que Portugal vai continuar a participar no festival.
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