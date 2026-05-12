Nuno Artur Silva e a Eurovisão: RTP seguiu Governo "mas devia ter autonomia" na decisão de participar

Nuno Artur Silva, antigo administrador da RTP, considera que o canal público optou por seguir a posição internacional do Governo português face a Israel, mas sublinha que devia ter autonomia para tomar uma decisão sobre participação na Eurovisão.

A nova edição do festival de canção europeu arranca esta terça-feira envolto em polémica, com vários países a boicotar o evento. Entre eles está Espanha, um dos cinco principais financiadores do certame, assim como Países Baixos, República da Irlanda, Islândia, entre outros.

Ausências que podem custar cerca de 600 mil dólares (mais de 509 mil euros) à Eurovisão, segundo uma reportagem do "The New York Times".

A RPT foi em sentido contrário, optando por participar no evento, apesar da polémica e dos apelos de alguns dos próprios trabalhadores. Os "Bandidos do Cante", vencedores do Festival da Canção deste ano, participam na primeira semifinal, esta terça-feira.

À Renascença, Nuno Artur Silva diz que se pode "discutir o grau de autonomia que a RTP terá para tomar esta decisão".

"A RTP preferiu estar resguardada na posição internacional de Portugal. Essa posição, face à decisão tomada pela [Eurovisão] em relação à Rússia, é errada", considera.

Para o ex-secretário de Estado do Audiovisual, a RTP devia ter capacidade de tomar uma decisão, independentemente da posição defendida pelo Governo português, porque esta situação "tem a ver com as televisões públicas e não os governos".