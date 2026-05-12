"Velocidade Furiosa" vai continuar em série de televisão

"Velocidade Furiosa" vai continuar em forma de uma série de televisão.

O anúncio foi feito pelo ator Vin Diesel, a figura principal da saga de filmes, na segunda-feira à noite numa apresentação da NBCUniversal.

Segundo a "Variety", há uma série a ser desenvolvida para a plataforma de streaming da NBC, a "Peacock", com a perspetiva de desenvolver outros projetos dentro do universo "Velocidade Furiosa" para televisão.

Mike Daniels ("Sons of Anarchy") e Wolfe Coleman ("Shades of Blue") serão os criadores da série e os responsáveis pela escrita do primeiro episódio. Atualmente, não há elenco anunciado.

A saga "Velocidade Furiosa" começou em 2001 e conta com 10 filmes principais e um spin-off. Vin Diesel e Paul Walker foram os protagonistas da maioria das longas-metragens, antes da morte de Walker, em 2013. Vin Diesel continuou a protagonizar os projetos lançados nos anos seguintes.

O mais recente "Velocidade Furiosa X" foi, em parte, filmado em Portugal, na faixa de rodagem da A24. O filme terminou com um final em aberto, havendo a expectativa de uma sequela que conclua a saga, ainda com data por anunciar.