Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 12 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

"Velocidade Furiosa" vai continuar em série de televisão

12 mai, 2026 - 11:00 • João Malheiro

Série está a ser desenvolvida para a plataforma de streaming da NBC, a "Peacock".

A+ / A-

"Velocidade Furiosa" vai continuar em forma de uma série de televisão.

O anúncio foi feito pelo ator Vin Diesel, a figura principal da saga de filmes, na segunda-feira à noite numa apresentação da NBCUniversal.

Segundo a "Variety", há uma série a ser desenvolvida para a plataforma de streaming da NBC, a "Peacock", com a perspetiva de desenvolver outros projetos dentro do universo "Velocidade Furiosa" para televisão.

Mike Daniels ("Sons of Anarchy") e Wolfe Coleman ("Shades of Blue") serão os criadores da série e os responsáveis pela escrita do primeiro episódio. Atualmente, não há elenco anunciado.

A saga "Velocidade Furiosa" começou em 2001 e conta com 10 filmes principais e um spin-off. Vin Diesel e Paul Walker foram os protagonistas da maioria das longas-metragens, antes da morte de Walker, em 2013. Vin Diesel continuou a protagonizar os projetos lançados nos anos seguintes.

O mais recente "Velocidade Furiosa X" foi, em parte, filmado em Portugal, na faixa de rodagem da A24. O filme terminou com um final em aberto, havendo a expectativa de uma sequela que conclua a saga, ainda com data por anunciar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 12 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)