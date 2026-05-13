Formigas traficadas em seringas no mercado negro

É o terceiro caso de tráfico de formigas que as autoridades do Quénia detetam em menos de um ano, naquele que é um mercado dedicado a fornecer animais exóticos a colecionadores sobretudo da Ásia e da Europa.

Em abril, um homem chinês foi preso no Quénia por traficar mais de duas mil formigas em seringas e tubos de ensaio, a maioria delas desta espécie muito cobiçada.

De acordo com uma reportagem do "The Guardian" , há uma espécie específica habitante do este de África conhecida como messor cephalotes, o maior tipo de formiga-ceifeira do mundo.

Zhang Kequn, o traficante detido, terá pago cerca de de 100 xelins quenianos a um agricultor por cada formiga, equivalendo a cerca de 60 cêntimos por cada um destes insetos.

Já no ano passado, dois adolescentes belgas foram detidos quando as autoridades os apanharam com cerca de cinco mil rainhas formiga em tubos. Só uma rainha fértil é capaz de gerar uma colónia com milhares de formigas.

Mas não é só no mercado negro que se vendem formigas. Existe, igualmente, um mercado legal que se dedica a vender formigas e ferramentas para as alojar, já que há muitas pessoas que se dedicam a criar colónias deste animal em casa.

É o caso da loja online "Best Ants UK", que se dedica a fornecer formigas, ninhos e até comida. De acordo com o gestor desta loja, uma formiga rainha da espécie messor cephalotes pode ser vendida por 235 libras (cerca de 271 euros), quase 40 vezes mais caro que o preço do mercado negro.