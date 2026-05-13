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Leiria reabre todos os museus e espaços culturais até 6 de junho
13 mai, 2026 - 11:30 • Lusa
Moinho do Papel, Castelo de Leiria, Banco das Artes Galeria e Museu de Leiria estão entre os equipamentos culturais que retomam atividade após os danos causados pela tempestade Kristin.
O município de Leiria prevê reabrir todos os museus e espaços culturais até 6 de junho, depois de concluídos os trabalhos de recuperação de vários edifícios afetados pela depressão Kristin e tempestades seguintes.
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