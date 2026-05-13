Leiria reabre todos os museus e espaços culturais até 6 de junho

Já no próximo sábado reabre o Moinho do Papel, edifício histórico que acolheu uma das primeiras fábricas de papel do país, no século XV.

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O espaço, reabilitado em 2009 segundo projeto do arquiteto Álvaro Siza Vieira, funciona atualmente como equipamento cultural dedicado a atividades pedagógicas ligadas às artes e ofícios tradicionais associados ao papel e ao cereal.

A reabertura será assinalada com várias iniciativas integradas nas comemorações do Dia Internacional dos Museus.

Entre sábado e segunda-feira estão previstas visitas guiadas, um concerto e uma oficina destinada às famílias.

Já no dia 21 reabre o Banco das Artes Galeria, projeto dedicado à arte contemporânea instalado no antigo edifício do Banco de Portugal, em Leiria, desenhado pelo arquiteto Ernesto Korrodi.

Nesse mesmo dia será inaugurada a exposição de escultura “O quê?!”, do artista neerlandês Jeff van Weereld, atualmente radicado em Portugal.

No Dia do Município, celebrado a 22 de maio, Leiria reabre ao público o Castelo de Leiria e o Centro de Artes Villa Portela (CAVP).

No castelo estão programadas várias atividades ao longo do dia, incluindo a oficina infantojuvenil “A horta do Alcaide”, nos Paços Novos, e a visita orientada “Pedras com História: Construção e Reconstrução do Castelo de Leiria”.

Nas Cisternas do Castelo será inaugurada, no dia 24, a exposição “A poética dos materiais”, de Abílio Febra, resultado de uma residência artística.

A reabertura do CAVP coincide ainda com a inauguração da exposição “Corpo-Fantasma”, integrada na Coleção de Arte Contemporânea do Estado e com curadoria de Marta Espiridião.

O programa inclui também o concerto “Um Mozart sério e um saxofone que ri!”, apresentado pelos solistas da Sociedade Artística Musical dos Pousos, sob direção de Simão Francisco.

Ainda durante o mês de maio, o Museu de Leiria retoma a atividade no dia 29, recebendo novamente visitantes e acolhendo simultaneamente as Jornadas de Primavera do Conselho Internacional de Museus (ICOM) Portugal.

Para mais tarde fica a reabertura do mimo – Museu da Imagem em Movimento, o equipamento cultural mais afetado pelo mau tempo. Apesar de acolher algumas iniciativas do Dia Internacional dos Museus, o espaço apenas retomará o funcionamento normal em 06 de junho.

Entre os equipamentos culturais já recuperados após os danos provocados pelas tempestades encontram-se o Agromuseu D. Julinha, na Ortigosa, reaberto a 08 de março, e o Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho, no Lapedo, em Santa Eufémia, que voltou à atividade a 17 de abril.

Segundo a Câmara Municipal de Leiria, esta reabertura faseada simboliza “a capacidade de superação do território e das suas gentes”.

“A programação escolhida reflete não apenas a riqueza cultural do concelho, mas também a importância da arte e da cultura como elementos estruturantes da identidade local”, destacou a autarquia em comunicado.

Depois dos estragos provocados pela tempestade Kristin, a recuperação dos museus e restantes equipamentos culturais representa “não apenas a identidade local, mas também a capacidade de renascer e seguir em frente”.