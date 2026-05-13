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Michael Jackson regressa ao primeiro lugar de top da Billboard

13 mai, 2026 - 09:50 • João Malheiro

"Thriller" volta a liderar a categoria de r&b/hip-hop, mais de 40 anos depoisda última vez que esteve em primeiro lugar. Filme biográfico tem impulsionado escutas no streaming e vendas de discos.

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O álbum "Thriller", de Michael Jackson, subiu para o primeiro lugar no topo da Billboard na categoria de r&b/hip-hop, depois do filme sobre o começo da sua carreira ter conquistado a bilheteira internacional.

Segundo a Billboard, é a primeira vez que o disco volta a estar no top 1 desta categoria desde 1984, mais de 40 anos depois.

Entre 1 e 7 de maio, registaram-se cerca de 50 milhões de escutas em plataformas de streaming das canções de "Thriller". Em formato físico, o álbum vendeu cerca de 13 mil unidades nos Estados Unidos da América.

"Thriller" foi o álbum que consagrou Michael Jackson enquanto artista a solo e o tornou uma estrela mundial da música. Até hoje, mantém o recorde da Guinness para disco mais vendido no mundo.

E neste top da Billboard quem está logo atrás de Michael Jackson é... Michael Jackson. O segundo álbum na categoria de r&b/hip-hop é o best-of "Number Ones", que reúne alguns dos maiores êxitos do artista pop.

Já quanto ao ranking por canções, Michael Jackson tem quatro músicas no top da categoria r&b/hip-hop: "Billie Jean" (terceiro lugar), "Human Nature" (sexto lugar), "Beat It" (sétimo lugar), "Don't Stop 'til You Get Enough" (nono lugar).

"Michael", a biopic sobre Michael Jackson, estreou-se há menos de um mês e conquistou a bilheteira mundial, tornando-se o filme mais biográfico mais bem-sucedido de sempre.

Até agora, já arrecadou mais de 584 milhões de dólares (quase 499 milhões de euros). Em Portugal, encontra-se em quarto dos filmes mais vistos do ano, tendo já gerado uma receita de 1.436 milhões de euros, segundo os dados mais recentes do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

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