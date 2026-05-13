Michael Jackson regressa ao primeiro lugar de top da Billboard

O álbum "Thriller", de Michael Jackson, subiu para o primeiro lugar no topo da Billboard na categoria de r&b/hip-hop, depois do filme sobre o começo da sua carreira ter conquistado a bilheteira internacional.

Segundo a Billboard, é a primeira vez que o disco volta a estar no top 1 desta categoria desde 1984, mais de 40 anos depois.

Entre 1 e 7 de maio, registaram-se cerca de 50 milhões de escutas em plataformas de streaming das canções de "Thriller". Em formato físico, o álbum vendeu cerca de 13 mil unidades nos Estados Unidos da América.

"Thriller" foi o álbum que consagrou Michael Jackson enquanto artista a solo e o tornou uma estrela mundial da música. Até hoje, mantém o recorde da Guinness para disco mais vendido no mundo.