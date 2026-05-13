Pradarias marinhas com apoios até um milhão de euros no Fundo Ambiental

O Fundo Ambiental vai apoiar com um milhão de euros projetos que contribuam para o restauro ecológico de pradarias marinhas, no âmbito do programa Floresta Azul, anunciou esta o Ministério do Ambiente e Energia.

O programa Floresta Azul, cuja criação foi aprovada pelo Governo no ano passado, destina-se a intervenções em áreas protegidas costeiras, estuarinas e lagunares, onde há pradarias marinhas, como o Parque Natural da Ria Formosa, a Reserva Natural do Estuário do Sado ou as áreas classificadas da Rede Natura 2000.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo informação divulgada pelo Ministério em comunicado, podem candidatar-se aos apoios instituições de Ensino Superior, Centros de Investigação e "outras entidades sem fins lucrativos, de reconhecido mérito técnico, científico e/ou comunitário, com atividade comprovada na área da conservação e restauro ecológico de pradarias marinhas".

Entre outras ações pode ser financiado o mapeamento de áreas de pradarias marinhas importantes, intervenções físicas de restauro, criação de áreas de viveiros ou análise da capacidade de sequestro de carbono.

O comunicado sublinha que as pradarias marinhas são "ecossistemas de elevada relevância ecológica", que sequestram carbono, mantêm a biodiversidade marinha, garantem a estabilização sedimentar e a protegem a zona costeira.