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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot desta quarta-feira
13 mai, 2026 - 22:02 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 10,3 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, é composta pelos números 6 - 8 - 9 - 11 - 21 + Número da Sorte 13.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 10,3 milhões de euros.
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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
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