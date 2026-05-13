Vários museus de Lisboa com entrada gratuita no fim de semana e segunda-feira

Vários espaços culturais de Lisboa vão apresentar propostas gratuitas no próximo fim de semana e na segunda-feira, a pretexto do Dia Internacional dos Museus, que se celebra no dia 18 de maio.

A EGEAC – Lisboa Cultura divulgou um comunicado dando conta de algumas das iniciativas nos espaços culturais sob a sua gestão, mas assinalando que a iniciativa extravasa os equipamentos municipais.

Criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês), o Dia Internacional dos Museus tem este ano como mote "Museus a unir um mundo dividido".

Esse será o tema da visita orientada, no sábado, à exposição de longa duração do Museu da Marioneta, "para descobrir histórias que aproximam pessoas e revelam o poder da arte na criação de diálogo", e, no domingo, de uma oficina em que cada participante poderá dar forma à sua própria marioneta, a partir de materiais simples.

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O Museu de Lisboa - Palácio Pimenta vai voltar a acolher, no sábado, o "Baile Barroco", cuja dança será orientada por um mestre do ensemble Secrets des Roys, a que se juntarão jogos, música, acrobacias, comidas e bebidas.

Também no sábado, com entrada livre mas sujeita a inscrição, o Museu do Fado organizará uma visita guiada à exposição "Variações para Carlos Paredes", conduzida pelo comissário António Manuel Nunes, seguida de um momento musical protagonizado por Ricardo Parreira (na guitarra portuguesa) e João Filipe (na viola).