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Cultura
Vários museus de Lisboa com entrada gratuita no fim de semana e segunda-feira
13 mai, 2026 - 01:30 • Lusa
Dia Internacional dos Museus tem este ano como mote "Museus a unir um mundo dividido".
Vários espaços culturais de Lisboa vão apresentar propostas gratuitas no próximo fim de semana e na segunda-feira, a pretexto do Dia Internacional dos Museus, que se celebra no dia 18 de maio.
A EGEAC – Lisboa Cultura divulgou um comunicado dando conta de algumas das iniciativas nos espaços culturais sob a sua gestão, mas assinalando que a iniciativa extravasa os equipamentos municipais.
Criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês), o Dia Internacional dos Museus tem este ano como mote "Museus a unir um mundo dividido".
Esse será o tema da visita orientada, no sábado, à exposição de longa duração do Museu da Marioneta, "para descobrir histórias que aproximam pessoas e revelam o poder da arte na criação de diálogo", e, no domingo, de uma oficina em que cada participante poderá dar forma à sua própria marioneta, a partir de materiais simples.
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O Museu de Lisboa - Palácio Pimenta vai voltar a acolher, no sábado, o "Baile Barroco", cuja dança será orientada por um mestre do ensemble Secrets des Roys, a que se juntarão jogos, música, acrobacias, comidas e bebidas.
Também no sábado, com entrada livre mas sujeita a inscrição, o Museu do Fado organizará uma visita guiada à exposição "Variações para Carlos Paredes", conduzida pelo comissário António Manuel Nunes, seguida de um momento musical protagonizado por Ricardo Parreira (na guitarra portuguesa) e João Filipe (na viola).
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Voz do fado, Aldina Duarte vai subir ao palco da Casa Fernando Pessoa para uma atuação especial, no domingo, a partir das 18h00, espetáculo que conta com a participação de Pedro Amendoeira (na guitarra portuguesa) e João Filipe (na viola).
O Museu Bordalo Pinheiro vai realizar duas visitas especiais no próprio dia 18, segunda-feira: uma pelos comissários da exposição permanente, Mariana Roquette Teixeira e Pedro Bebiano Braga, a partir das 14h30, e outra, pelas 16h00, por João Alpuim Botelho e Jorge Silva, sobre a exposição "Toma! 150 anos de Zés Povinhos", mostra que celebra os 150 anos da icónica personagem criada por Bordalo Pinheiro.
Também aberto excecionalmente numa segunda-feira (dia 18), o Atelier-Museu Júlio Pomar vai promover uma visita ao edifício desenhado por Álvaro Siza Vieira e à obra de Júlio Pomar. No sábado, haverá uma oficina no pátio do museu para estampar sacos de pano com as cores e formas da obra de Pomar.
No Museu do Aljube poderão ser visitadas gratuitamente as duas exposições temporárias, "Elas tiveram medo e foram", que aborda diferentes expressões e momentos de resistência à ditadura a partir da vivência das mulheres, e "Antes de ser independência foi luta de libertação", que celebra os 50 anos das independências das ex-colónias portuguesas.
Também a entrada no MUDE – Museu do Design (municipal, mas que não está na alçada da EGEAC) será gratuita para todos os visitantes durante o fim de semana, com visitas guiadas, conversas e ateliês para famílias dedicados ao croché, à fotografia, à serigrafia e ao conto.
Uns dias depois, a 23, a Noite Europeia dos Museu será assinalada no Museu de Lisboa-Teatro Romano, entre as 18h00 e as 00h00, com três visitas.
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