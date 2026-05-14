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Compra da Warner Bros. pela Netflix era a melhor opção para futuro do mercado

14 mai, 2026 - 08:00 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo

Tony Gonçalves antecipa uma "fase complicada" para a indústria do cinema e defende que as salas "têm de evoluir".

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Tony Gonçalves considera que o melhor acordo para a Warner Bros. era uma compra pela Netflix, em vez da Paramount, como, à partida, será o desfecho.

Em entrevista ao episódio que ficará disponível esta quinta-feira do "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, Tony Gonçalves diz que uma compra da Warner Bros. pela empresa de streaming empurrava a empresa e o mercado "para a o futuro".

O português, que liderou o processo de criação da HBO Max e que chegou a ser Chief Revenue Officer da Warner Media, com a pasta da gestão de receitas e investimento em áreas como o streaming, antecipa uma "fase bastante complicada" se se concretizar a compra da Paramount.

Em abril, os acionistas da Warner Bros. Discovery (WBD) deram luz verde à operação pela qual a Paramount Skydance (PSKY) irá adquirir a produtora de Hollywood, estimada em 110 milhões de dólares (cerca de 94 milhões de euros).

A Paramount conseguiu adquirir a Warner após a batalha para assumir o gigante de Hollywood, na sequência da desistência da Netflix, que optou por não continuar com a guerra de licitação.

"Prometeram 30 filmes por ano para as salas. Não sei se o mercado pode assumir isso e ser rentável", refere Tony Gonçalves.

Por outro lado, sublinha que "o mais complicado" será o impacto humano, com milhares de empregos a ficarem em risco, numa eventual fusão entre Warner Bros. e Paramount.

O fundador do The Evrose Group diz que "o mundo está a mudar e a indústria de média que conhecemos tem de se transformar".

"Os dias de termos um filme em salas dois meses, depois ter um período em blackout, isso já mudou. Menos e melhor. As próprias salas têm de investir em espaços interessantes com mais inovação", aponta.

Nesta conversa no podcast "Watch Party", que estará disponível na quinta-feira, Tony Gonçalves fala do desafio de lançar a HBO Max em plena pandemia, partilha memórias sobre o seu percurso profissional e comenta, ainda, o Tribeca Lisboa Festival, que ajudou a criar em Portugal.

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