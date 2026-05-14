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Saúde
Dormir mais que oito horas pode acelerar envelhecimento
14 mai, 2026 - 01:50 • Catarina Magalhães
Uma rotina com menos seis horas de sono ou mais de oito pode estar ligada a um maior risco de morte precoce e doença, segundo os investigadores.
Dorme mais do que oito horas? Estas horas de sono podem estar associadas a um envelhecimento acelerado, revela um novo estudo.
Segundo a revista científica "Nature", "dormir aproximadamente entre seis a oito horas por dia foi associado a uma vida mais longa" dos seres humanos, esclarecem os investigadores.
As conclusões desta investigação resultou da análise do estado de saúde, das rotinas de sono e dos sinais de envelhecimento de cerca de 500 mil adultos do Reino Unido.
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Segundo os cientistas, dormir menos ou mais do que esse intervalo pode estar ligado a um maior risco de morte precoce e doença.
Isto é, ter uma rotina com menos seis horas de sono ou mais de oito apresenta, geralmente, potenciais sinais de envelhecimento biológico acelerado.
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Ambos os organismos dormem durante aproximadamente(...)
O estudo também avaliou os "relógios" biológicos de envelhecimento para perceber o impacto do sono no organismo.
Ao analisar esta dimensão, a investigação descobriu que há "uma diferença entre a idade biológica e a idade cronológica menor nos participantes que dormiam cerca de sete horas por dia".
Porém, os especialistas alertam que o período de seis a oito horas pode não ser o "intervalo perfeito" de sono diário para todos.
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