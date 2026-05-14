Dormir mais que oito horas pode acelerar envelhecimento

Dorme mais do que oito horas? Estas horas de sono podem estar associadas a um envelhecimento acelerado, revela um novo estudo.

Segundo a revista científica "Nature", "dormir aproximadamente entre seis a oito horas por dia foi associado a uma vida mais longa" dos seres humanos, esclarecem os investigadores.

As conclusões desta investigação resultou da análise do estado de saúde, das rotinas de sono e dos sinais de envelhecimento de cerca de 500 mil adultos do Reino Unido.

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Segundo os cientistas, dormir menos ou mais do que esse intervalo pode estar ligado a um maior risco de morte precoce e doença.

Isto é, ter uma rotina com menos seis horas de sono ou mais de oito apresenta, geralmente, potenciais sinais de envelhecimento biológico acelerado.