Eurovisão. Segunda semifinal desta quinta-feira seleciona últimos finalistas

Este ano são 35 os países em competição no Festival Eurovisão da Canção após desistências de Espanha (um dos países do grupo dos "Big5"), Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia, devido à participação de Israel no concurso, e regressos à competição da Bulgária, da Roménia e da Moldávia, ao fim de três, dois e um ano de ausência, respetivamente.

A semifinal desta quinta-feira tem início às 21h00 locais (20h00 em Lisboa), mas não terá transmissão em direto em Portugal. A exibição está marcada para mais tarde na RTP1 (22h43) e RTP Mundo (22h29), ficando também disponível na RTP Play.

Além disso, serão apresentadas as canções de outros três países com entrada direta na final: França ("Regarde!"/Monroe) e Reino Unido ("Eins, Zwei, Drei"/Look Mum No Computer), dos "Big5", e Áustria ("Tanzschein"/Cosmó), país anfitrião da edição deste ano.

Na segunda semifinal do concurso, que acontece no Wiener Stadthalle, competem: Bulgária (com a canção "Bangaranga", interpretada por Dara), Azerbaijão ("Just Go"/Jiva), Roménia ("Choke Me"/ Alexandra Capitanescu), Luxemburgo ("Mother Nature"/Marija), República Checa ("Crossroads"/ Daniel Zizka), Arménia ("Paloma Rumba"/Simón), Suíça ("Alice"/Veronica Fusaro), Chipre ("Jalla"/Antigoni), Letónia ("Ena"/Atvara), Dinamarca ("Før vi går hjem"/ Søren Torpegaard Lund), Austrália ("Eclipse"/Delta Goodrem), Ucrânia ("Ridnym"/ Leléka), Albânia ("Nân"/Alis), Malta ("Bella"/Aidan) e Noruega ("Ya ya ya"/Jonas Lovv).

Quinze países competem esta quinta-feira pelos últimos dez lugares na final do 70.º Festival Eurovisão da Canção, marcada para sábado em Viena, na Áustria, e que Portugal vai falhar pela primeira vez desde 2019.

Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, desde outubro de 2023, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.

O Festival Eurovisão da Canção realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.

Na edição deste ano, embora estejam 35 países em competição, apenas 25 vão chegar à final, marcada para sábado: os dez escolhidos hoje, dez que foram selecionados na terça-feira, na primeira semifinal, quatro do grupo dos chamados "Big Five" e o país anfitrião, vencedor da edição do ano passado.

Na primeira semifinal, que aconteceu na terça-feira, foram selecionados: Grécia, Finlândia, Sérvia, Bélgica, Suécia, Moldávia, Israel, Croácia, Lituânia e Polónia. Nesse dia, foram também apresentadas as canções de Itália e da Alemanha.

Portugal esteve em competição, representado pelos Bandidos do Cante, com a canção "Rosa", mas falhou a passagem, algo que já tinha acontecido cinco vezes - 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019 - desde que foram instituídas em 2008 as duas semifinais, para apurar os países em competição na final.